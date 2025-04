No fallan las murgas, sí jurado y público

Comenta Compartir

Gran nivel en el Comba23. Buen trabajo realizado por las murgas pacenses. Daremos por superado el tradicional problema de una posible separación de concurso. Murgas ... por un lado y coros por otro. Digo superado, porque cada vez más las agrupaciones buscan más el estilo a lo que conocemos por murgas. El gracejo por encima de todo, doble sentido y crítica aguda y jocosa. Pero siempre surge alguna polémica. Este año, el número excesivo de semifinalistas, cuestión que hasta las mismas murgas han criticado en sus actuaciones. No se favorece el concurso pasando la mano. Lo desprestigia, baja el nivel. Es como una oposición, hay un número de plazas y pasan los mejores. El tribunal se moja, como el jurado del concurso debería hacer. Pasar a semifinales para no desanimar no es el camino. No creo que haya habido tantos empates en puntuaciones. El jurado debe ser valiente. Si un opositor no aprueba, sabe que le han dado un toque y el siguiente año debe esforzarse más. Así es como se incentiva, no regalando un pase inmerecido. Y una final a ocho es desinteresarse para que el concurso adquiera altura. Es una postura cobarde, actitud «bien queda». Se podrá estar de acuerdo o no con la decisión del jurado, pero lo principal es ser justos. Aprovechando que el Pisuerga pasa..., me falta 'A contragolpe' en la final. Por otra parte, no estoy conforme con las críticas que ha recibido la debutante murga gaditana. Es de agradecer su presencia en Badajoz, igual que hay extremeños que participan en Cádiz. Le dan valía y difusión a nuestro carnaval. Ojalá para años venideros el público asistente al teatro colaborara más para aportar al concurso como lo han hecho los gaditanos con su presencia y no abandonen sus asientos cuando ha finalizado la actuación de su murga preferida. Da mala imagen ver por televisión un teatro casi vacío. Respeten al resto de murgas participantes. Subir la cotización del concurso no solo se logra con el alto nivel de las murgas, sino también con la educación de los asistentes al teatro.

Cartas a la directora