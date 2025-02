Las 'fakenews' rusas valen para todo

Comenta Compartir

El avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra se puede ver favorecido por las propias mentiras de Vladímir ... Putin a su pueblo para justificar la invasión. En las últimas semanas, los censurados medios rusos han comenzado a publicar con cuentagotas referencias a los soldados fallecidos en el conflicto bélico, aunque siempre de forma individual y evitando cualquier cifra que pueda dar indicios del número total de bajas sufridas. En los textos no se habla de ninguna guerra sino de una «operación especial» destinada a acabar con «nazis» en Ucrania. Las 'fakenews' del Kremlin les pueden permitir una salida al no estar vinculada su retórica con declaraciones sobre anexiones ni objetivos concretos. Al no haberse comprometido ante su pueblo con ninguna meta concreta, el Gobierno ruso puede vender de forma interna el más pequeño acuerdo como si fuera un éxito. Estas son las herramientas de los tramposos. Lo que vale para comenzar, vale para continuar y también para terminar.

