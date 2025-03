Facebook fue clave en el asalto al Capitolio

Comenta Compartir

El asalto al Capitolio por un grupo de conspiranoicos, del que ahora se cumple un año, fue obra de chalados como Jacob Chansley, aquel tipo ... que llevaba cuernos de bisonte y pinturas de guerra. Él, que ya ha sido condenado a 41 meses de cárcel, y otro montón de individuos que rechazaban la derrota de Trump y no estaban dispuestos a aceptar la victoria de Joe Biden protagonizaron uno de los hechos más bochornosos de la historia política reciente en EE UU. Pero ahora se ha sabido, a raíz de una investigación realizada por el Washington Post y la agencia Pro Publica. que sin Facebook estos grupos no hubieran conseguido sus objetivos. Según las pesquisas, Facebook era consciente de que estaba diseminando mensajes de odio y llamamientos a la violencia, pero su capacidad de eliminar estos textos no estuvo a la altura de los acontecimientos y permitió que los radicales crearan el caldo de cultivo que desató la furia. Sin esta red social, los cuernos se hubieran quedado en la escalinata.

