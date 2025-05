Fábula del escorpión

Comenta Compartir

Cuenta la fábula que un escorpión queriendo cruzar el río acudió a pedir ayuda a la rana. Esta, conociendo el veneno de su terrible aguijón, ... se negó. «Me picarás», respondió. «¿Cómo quieres que te pique?, ¿no ves que no sé nadar y, si tú mueres, me ahogaré?». Sea por compasión, soledad o seducida por las dulces palabras del arácnido, el anfibio accedió. Cuando, en medio del más mortífero remolino, el artrópodo clavó en la pobre rana su aguijón, esta, moribunda, preguntó: «¿Por qué lo has hecho?». Mientras las aguas turbulentas empezaban a engullirle, el escorpión contestó: «Está en mi condición».

A veces, Manuela contaba esta fábula a su hija. La niña prefería cuentos de príncipes azules y princesas que vivían felices en palacios repletos de amor y tesoros. Pero ella quería prevenirla. Advertirle que los unicornios no existían, pero los alacranes, sí. Demasiado lo sabía. Volvía a creerse las promesas de amaneceres dorados, aun sabiendo que siempre terminaban en atardeceres rojos de sangre y noches de penumbra y miedo Ella, que un día accedió a embarcarse con su príncipe azul por el río de la vida. «Crúzame estas aguas», le había pedido, «rememos juntos». «Te necesito para gobernar mi barca». «No quiero ahogarme de soledad». «No sé luchar sin ti contra los remolinos del destino». «Transitemos este caudal unidos hasta que el mar nos reclame». Le creyó. Y accedió. Pronto el cauce se llenó de escollos. De piedras que cada vez iban dejando más moratones en la piel de Manuela. De pulmones sin aire y golpes asestados por las mismas manos que luego le ayudaban a remar. A veces ella se tiraba al agua y nadaba hasta la orilla. Buscaba un rayo de sol que secase su piel empapada de saliva viscosa y sus ojos inundados de lágrimas. Luego le veía aparecer, vestido de cándido marinerito, cual niño de Comunión, blandiendo el mismo propósito de enmienda. Y volvía a creerse las promesas de amaneceres dorados tras noches de renovado amor, aun sabiendo que siempre terminaban en atardeceres rojos de sangre y noches de penumbra y miedo. Su hija, concebida entre el ansia y la violencia, era su salvación y condena. La brisa que la propulsaba a la vez que el lastre que le impedía correr. Acobardada, luchando contra aguas inestables que la anulaban con su constante vaivén, veía como él iba borrando sus anclas mientras el moho pudría sus sentidos y la herrumbre oxidaba sus entrañas. Lo que pudo haber sido un crucero de placer compartido se fue transformando en un cochambroso cascarón rasgado. Sus vidas se hundían y todos eran náufragos. La niña, que se aferraba a sus cuentos para salvar sus oídos de los gritos y peleas. Manuela, sin horizonte que otear. Y él mismo, capitán de madera de un cayuco a la deriva, sabiendo que era tanto el veneno que guardaba que alcanzaría para dos. Por eso, el día de la picadura fatal, mientras acompañaba a Manuela, su amarre y salvación, al fondo del abismo, musitó una postrera disculpa: «Lo siento, amor. Estaba en mi condición».

