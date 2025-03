Fábricas, baterías y poder

Confirmado y reafirmado: la gigafactoría de baterías de Volkswagen se instalará en la ciudad valenciana de Sagunto y no en Extremadura, una de las regiones ... candidatas para su ubicación. Entrará en funcionamiento en 2026, con una inversión de 3.000 millones de euros, y se espera la creación de unos 3.500 puestos de trabajo directos y casi 10.000 indirectos. Las cifras marean, y más para nosotros, compungidos extremeños, desacostumbrados como estamos a tales magnitudes industriales. Porque en la costa valenciana algo sí saben de industrias. Recuerden que la Ford está en la cercana Almussafes desde 1976 y que constituye una indispensable fuente de riqueza para toda la Comunidad.

La respuesta a este lado del Far West hispano no se ha hecho esperar. Algunos cargan las tintas contra quienes crearon las expectativas, como si no hubieran hecho todo lo posible y deseable por cambiar el resultado final. Pero el extremeño medio, atemporal y fiel seguidor del estoicismo, se ha decantado por la resignación, por la aceptación tácita de la «mala suerte« que siempre se ensaña con una región que pareciera abocada, sin remedio, al invierno demográfico. La empresa ha fundamentado su opción en la mejor conectividad del puerto valenciano con el resto de España y de sus plantas, en la mayor presencia de mano de obra cualificada y en las infraestructuras que rodean aquel eje industrial. Y seguramente tenga razón, no lo dudo. Además, que una compañía privada se guíe por sus intereses económicos tampoco es una novedad. Lo que sorprende en este caso es, no obstante, la ausencia en la decisión de otros criterios, no mercantilistas o de lucro privado, teniendo en cuenta que una parte relevante de la inversión se va a nutrir de fondos públicos. Si hay dinero del Estado, es decir, de todos los españoles (y europeos), si el proyecto se ve respaldado por los Next Generation y toda la amalgama de siglas que esconden ingentes cantidades de dinero público, ¿por qué el Estado, el poder político, no ha condicionado más la decisión de la empresa? He aquí la cuestión.

Si aceptamos que en las grandes inversiones que están por planearse aún o que ya se han proyectado, los gobiernos pueden influir y hasta predeterminar la ubicación por otros criterios, sociales o territoriales, no se entiende que en este caso se haya optado nuevamente por la España llena, la de la costa mediterránea, y no por la rural del interior. Una mejor vertebración económica del territorio nacional es acuciante si se desea frenar la sangría demográfica e integrar en un proyecto conjunto, de país, a todas las regiones y provincias. Porque si de reto demográfico hablamos, si de cohesión territorial discutimos, es indudable que Extremadura estaba y está más necesitada que la costa mediterránea de un proyecto industrial de esta envergadura. No es cuestión de mala suerte, sino de exigir lo que nos puede corresponder si, en vez de los intereses particulares, predominara una concepción, amplia, de lo que debe ser España.