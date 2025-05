El Día Internacional de las Bibliotecas y clubes de lectura

Ayer jueves, 24 de octubre, se celebró El Día Internacional de las Bibliotecas y la 'Jesús Delgado Valhondo' de Mérida acogió el acto central en ... Extremadura organizado por la Consejería de Cultura. Asistimos los miembros del club de lectura de personas adultas, porque siempre lo hacemos a todo este tipo de eventos que en ella se celebran, y escuchamos, no sin un rictus de descreimiento, las alocuciones de las autoridades sobre «el buen pulso de la red de bibliotecas de Extremadura» o «que hay que hacer muchas más actuaciones en las bibliotecas». Falta de fe porque los clubes de lectura de las tres bibliotecas que gestiona la Junta de Extremadura en Mérida, Badajoz y Cáceres llevan cuatro años funcionando gracias a la voluntariedad y afición de sus miembros. Los que funcionan, porque en Mérida de nueve que había, sólo cinco y en Badajoz ninguno.

Y ello porque desde hace cuatro años llevamos esperando que la Consejería de Cultura convoque un concurso público para contratar a sus coordinadores. Es una figura esencial para un buen funcionamiento de un club de lectura, para proponer la adquisición de títulos, para seleccionar el libro a leer, para dar información adicional de la obra y el autor, para dinamizar la sesión, para moderar el debate, para complementar con otras actividades literarias. En definitiva, un profesional de la gestión cultural, la filología, la cinematografía, el teatro o la docencia, para que un club de lectura cumpla con el objetivo que se señala en el Plan de Fomento de la lectura de enriquecer el nivel cultural de los extremeños.

No entendemos por qué ni esta Administración regional ni la anterior no han convocado el dichoso concurso, cuando en iguales circunstancias lo ha hecho ya el Ayuntamiento de Mérida para los clubes de lectura de la biblioteca municipal, que funcionan en mayor número y bien coordinados. Nadie nos lo ha explicado y no será porque no lo hemos pedido.

A ver si hay suerte y tenemos noticia pronto. Los clubes de lectura son uno de sus puntales para mantenerlas cumpliendo su fines y cuatro años de soledad ya pesan mucho.