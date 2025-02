Hasta el fin

Qué alegre es la alegría y qué arrebatador es el arrebato a veces, cuando hay suerte y la vida, con sus más y sus menos, ... fluye tranquilamente entre sus dos orillas, la dorada por el sol y la tiznada por sombras. Y, sin embargo, qué triste es todo cuando te lo cuenta un politólogo. Sobre todo si se trata de un politólogo especializado en las claves del espanto fratricida español y está empeñado en explicarte bien, para que lo entiendas de una vez, cómo funciona el carácter nacional y lo tenso que podría ser el futuro próximo en función de lo que se está friendo ahora en la sartén de los medios.

Ahora bien, yo voy a hacer un esfuerzo para, entretanto, no deprimirme demasiado. Humildemente lo digo. Y, dado que ayer fue el día de los trabajadores y me siento inspirado por Calíope, me voy a permitir, si me lo permiten, servirme un vino y brindar por todas las dificultades y peligros que la especie humana, también denominada eufemísticamente 'sapiens sapiens', ha conseguido dejar atrás a lo largo de los tiempos.

Porque una cosa te digo, Lutxo, viejo canalla errante sin sosiego, no te puedes tragar toda la porquería que te mandan desde el este y desde el oeste. Por favor. No te puedes comer toda esa basura, Lutxo, le digo. Y me suelta: pero a la gente le gusta la basura, por eso se la come. Y sí, no sé, vale, es posible, claro. Pero no es que les guste, Lutxo. Es que no ven otra cosa, no sé si me explico. Una cosa es que veas la basura: está ahí. Verla es bueno para poder identificarla. Pero no tienes que estar mirándola todo el día como si la estuvieras adorando embelesado. Oiga, perdone, ¿usted está todo el día mirando la basura en actitud embelesada?, le pregunto a una bella desconocida de fulgor crepuscular que está tomándose un vermú con aceitunas en la mesa de al lado. Y ella, con esa amabilidad que tiene ahora la mayoría de la gente, me contesta: no, yo siempre busco la belleza del momento. Oh, mil gracias, señora.

¿Lo ves, Lutxo? Todavía hay mucha gente sabia y amable en este país. Y menos mal. ¿Crees que habríamos llegado hasta aquí, hasta este interesante siglo XXI, si no fuera así? ¿Si no fuera por la sabiduría y la amabilidad de la gente? Existimos, cada uno, para dar nuestra mejor versión. Unos se cansan antes que otros, pero todos lo intentan a su modo. Además, por si fuera poco, mañana empieza mayo, un mes que me encanta. Nunca hago nada importante en mayo, es curioso. Me suelo olvidar de mayo con facilidad: por eso me encanta, creo. En mayo no puede pasar nada malo. O eso quiero pensar. Trabajadores lo somos todos, desde el principio hasta el fin.