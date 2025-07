Sesión parlamentaria

Comenta Compartir

Mucho ruido y pocas nueces. Fue un más de lo mismo. El ya famoso 'y tú mas' y, ataques al Partido Popular. Un duelo a ... garrotazos en un ambiente de hemiciclo de auténtico patio de colegio. Y, estimado presidente, no basta con un par de disculpas con rostro compungido. Es usted sin duda un buen actor. A algunos socios de gobierno se les vió un poco incómodos, pero solo eso. Algunas medidas no están claras. Obligará al personal de la Moncloa a pasar un cursillo para que aprendan que el acoso sexual es algo 'horribilis' y muy malo. Presidente, no me ha quedado claro si el cursillo es sólo para los empleados de menor rango y el secretariado, o si abarca también a los altos cargos del partido. Nos ha soltado un paquete de medidas para combatir una corrupción que, al mismo tiempo y de forma contradictoria, la ha minimizado diciendo: no es sistémica y, que se circunscribe a tres personas. Entonces presi, ¿para qué? Nos lanza y propone a idea de poner en marcha una agencia anticorrupción independiente, que a mi humilde entender, será para volver a ningunear la labor de los tribunales de justicia, y seguir colonizando organismos. Y si a esto añadimos la reforma que pretende el ministro Félix Bolaños de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende un cambio estructural en el modelo de instrucción penal en España, ordenando que sean los fiscales los que pasen a asumir la dirección de las investigaciones judiciales, en lugar de los magistrados jueces de instrucción. Apaga y vámonos, pues la UCO pasaría a depender directamente del Ministerio Público y, claro imaginamos que sólo se instruirían los casos que decida este organismo que en España es dependiente del Ejecutivo, pues así lo dijo Pedro Sánchez. Suerte España. La vas a necesitar.

