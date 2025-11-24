Argucias y tretas
F. Javier González Lena Badajoz
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
Entendemos por argucias y tretas, los medios ingeniosos y astutos para conseguir un fin. Franco es eso, argucia y treta. El 20 de noviembre de ... 2025 marca 50 años de su muerte y, lo que debiera ser una figura para análisis histórico, que sería muy crítico por parte de muchos y muy aplaudido por algunos otros, se ha convertido en un mero instrumento político que a mi modesto entender utiliza el Presidente de todos nosotros, Pedro Sánchez. Consigue algo con esta utilización? Claro que lo consigue y, no es otra cosa que correr una cortina de humo para desviar la atención sobre los presuntos casos de corruptela que rodean a su partido, familia, etc. Ojo, digo presuntos, porque han de juzgarse. Da la sensación de que el Presidente trata de convencernos de que no ha muerto Franco y, que está representado por partidos como PP y Vox. Y lo más preocupante, a mi modesto y humilde entender, es que con esta compostura abre unas heridas en una sociedad que sufrió y mucho en el 36, por ambos lados y que se habían propuesto y lo consiguieron enterrar un poco el odio, la sed de venganza. En todas las familias los hay y los hubo con ideología de ambos bandos, pero conseguimos respetarnos, convivir y, salir adelante. Ahora con todo este tinglado del despertar a Franco, cosa que es imposible, se viene viendo como están consiguiendo partir España en dos mitades. Pues si no estás de acuerdo en algo con el Sanchismo, que no es el verdadero socialismo, eres un facha. Franco, murió pues hace 50 años, pero 'el sanchismo' que no el socialismo de verdad, necesita mantenerle vivo. Esta es la estrategia y treta del Presidente de todos nosotros. Al que de momento sostienen grupos xenófobos como Junts o, Bildu que no ha condenado abiertamente a ETA, tan solo ha expresado su dolor y daño causado, pero sin condena explícita y otros nacionalistas y republicanos que pretenden separarse de España. Así son las cosas y, así desde la objetividad se las estoy contando, igual alguien me replica, lo asumo. Es lo bello de España, poder dialogar y opinar diferente, de momento.
