Cartas al director

Humanidad

F. J. González Lena

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:55

Humanidad, entre otras cosas, es cuidar de otro. Es lo que nos hace falta. Sobran discursos hipócritas de dirigentes políticos. Millones de personas pasan hambre ... en el mundo mientras se desperdician alimentos. Increíble. La industria farmacéutica muestra cuentas de resultados que baten récords económicos, mientras hay gente que muere por no tener un mísero antibiótico que ingerir. Europa, España incluida, paga a terceros países para que frenen la inmigración y, no solo no lo hacen, sino que abren sus puertas para que esto ocurra y toleran las mafias que los transportan.

