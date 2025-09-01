Humanidad, entre otras cosas, es cuidar de otro. Es lo que nos hace falta. Sobran discursos hipócritas de dirigentes políticos. Millones de personas pasan hambre ... en el mundo mientras se desperdician alimentos. Increíble. La industria farmacéutica muestra cuentas de resultados que baten récords económicos, mientras hay gente que muere por no tener un mísero antibiótico que ingerir. Europa, España incluida, paga a terceros países para que frenen la inmigración y, no solo no lo hacen, sino que abren sus puertas para que esto ocurra y toleran las mafias que los transportan.

La humanidad que vemos son discursos hipócritas que nos llenan de preocupación y que esperan un aplauso o nuestro voto por percibir un buen salario como político. La humanidad no está en condenar las guerras, si después les vendemos los drones y las armas con las que atacan. Humanidad no es decir, es hacer. La humanidad está en juego. Las palabras ya no valen, sobran. Solo valen los hechos. Los lamentos sobran, hacen falta simplemente compromisos.

De no ser así, seguiremos aceptando como normal el que unos tengan todo y otros nada. Unos sufran guerras y otros vivamos en paraísos. Finalizo. Esto no es cuestión de rojos y azules, de izquierdas y derechas. Esto es un camelo. Se trata de sentido común. Somos personas.