¿También es fango?

Se ha adjudicado a la empresa china Huawei, por un montante de 12,5 millones de euros, el sistema de almacenamiento de datos de las ... actuaciones judiciales. Es decir, la custodia de información oficial que puede ser muy sensible. Desde Europa ya claman las primeras voces. El ínclito presidente Trump, ya ha ordenado a los responsables de la inteligencia en los EE UU un cuidado especial con lo que compartimos con España, obvio. Nuestro ministro de Interior, Grande Marlasca, nos dice a viva voz que estemos tranquilos, que la seguridad nacional no está en juego y que se cumplen en este contrato todas las garantías legales y técnicas. Pero señor Ministro, este gigante asiático que es China, está cada vez más involucrado o comprometido en intervenir en la posible desestabilización de occidente, merced a sus vínculos con Irán o Rusia, no? Y, si nuestras fuerzas de seguridad comparten información de todo tipo con otros cuerpos policiales europeos y mundiales de manera habitual, ¿cómo vamos a estar tranquilos señor Marlasca?. China es una dictadura comunista y Huawei está muy unida al régimen.

Cartas al director