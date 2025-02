Comenta Compartir

Una etapa de la reciente vuelta ciclista a España finalizó en el pico Villuercas de la localidad extremeña de Navezuelas enclavada en el Geoparque Villuercas- ... Ibores-Jara. En una tertulia con un amigo me comentaba que había visto unas imágenes espectaculares por televisión del lugar y me decía que no conocía esa zona. La respuesta fue sencilla ¡Si apenas estás a dos horas de camino! ¿Cómo es posible que no lo conozcas? No es un caso aislado, es frecuente que los extremeños apenas viajen por su tierra.

Refieren que Daniel Barenboim, persona que tendría un oído rebosante de sonidos, tonos y melodías, en una visita que realizó a Extremadura, pronunció la frase «He aprendido a escuchar el silencio». Seguro que el genial compositor encontró un lugar recóndito que le maravilló y atalantó, como apostillaría el amigo Joaquín Araujo; podía haber sido una noche estrellada y luminosa del verano o un amanecer de un día de otoño, ese «otoño mágico» que nos deleita en lugares de nuestra región como son las sierras de Guadalupe o el valle del Ambroz. Ya otro hombre ilustre descubrió nuestra tierra siglos atrás, me refiero al emperador Carlos I. Desembarcó en la playa asturiana de Tazones allá por el año 1517 y emprendió un peregrinaje por media España para recabar en otro lugar mágico de la tierra extremeña, las proximidades de Garganta la Olla y Jarandilla, antes de levantar el monasterio de Yuste, seguro que también para «escuchar el silencio» en sus últimos días de vida. ¿Qué dos personajes? El primero considerado uno los músicos más importantes del mundo y el segundo el emperador más poderoso de todos los tiempos. La asociación ecologista Adenex desarrolló un programa admirable de viajes que denominó 'Extremadura verde en la mirada' sustentado en tres puntos esenciales: patrimonio, gastronomía y naturaleza. Nuestra región cuenta con un variado y rico patrimonio que va desde la época prehistórica hasta la época renacentista: castillos, conventos, murallas, calzadas, presas, iglesias, alcazabas, puentes, arte rupestre y un legado romano esplendoroso con rutas e itinerarios interminables, verdaderos tesoros de la humanidad: el conjunto monumental de Mérida, las termas de Alange o de Baños de Montemayor, los teatros de Medellín y de Regina en Casas de Reina, la villa romana del Pomar en Jerez de los Caballeros, el arco de Cáparra, el pórtico de los Mármoles en Bohonal de Ibor, la villa de Torre Águila en Barbaño, el puente romano de Alcántara, el Cancho Roano o el Dístilo en Zalamea de la Serena. Hace pocos días visité la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, reconocida como mejor rincón de España de la guía Repsol en 2012, observé excrementos de aves, fachadas desencaladas, ronchones, piezas caídas... ¿Costaría mucho mantener en buen estado esta joya del estilo manuelino portugués? Es un ejemplo del legado que deberíamos conservar y para lo cual habría que dotar fondos extraordinarios. ¿Cuándo conseguiremos que Extremadura, tierra en constante despoblación, sea destino preferente de los viajes del Imserso? Los naturalistas se refieren a Extremadura como el último paraíso de Europa por su extraordinaria riqueza florística, ornitológica y variedad paisajística; lugar idóneo para albergar un turismo de naturaleza no estacional, con parajes espectaculares para visitar en las escapadas rurales. Turismo muy demandado que se debe potenciar, con el añadido que puede y debe ser de un alto poder adquisitivo, máxime ahora que van a llegar ingentes cantidades de fondos para la conservación de los espacios naturales. En boca de todos la machacona expresión «la España vaciada y la pregunta ¿Cuándo conseguiremos que Extremadura, tierra en constante despoblación, sea destino preferente de los viajes del Imserso? El tercer punto es la gastronomía, complemento indispensable para potenciar la riqueza patrimonial y natural de nuestra región, con excelencias culinarias fruto del la variedad y calidad de nuestros productos: quesos, tencas, pimentón, vinos, aceites, castañas, miel, cerezas, criadillas de tierra, jamones, corderos..... de donde se elaboran platos típicos y excelentes recetas: migas, caldereta, cojondongo, zorongollo, ajoblanco, cachuelas, pipirigaña y dulces tradicionales: huesillos, sapillos, perrunillas, chicharrones, candelilla, floretas, técula mécula... alguno de ellos asociados a costumbres y tradiciones populares. Hemos sufrido una terrible pandemia que ha hecho que cambien muchos de nuestros hábitos. De hacer viajes al extranjero a empezar a conocer los rincones de España y por ende de Extremadura. Se nos habla de la gran revolución industrial que puede llegar a nuestra comunidad, por supuesto que es deseable, pero es un supuesto, mientras que la riqueza natural y patrimonial es una realidad tangible, que no necesita de grandes inversiones para que se conozcan, se fomenten y se impulsen. Solo faltan ideas y proyectos para que esa Extremadura que se señala como la «gran desconocida» pase a ser la «gran conocida». Es un momento clave para dar un impulso definitivo al turismo sostenible, uno de los pilares básicos para nuestro crecimiento económico.

