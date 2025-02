Extremadura vacía a Extremadura

Comenta Compartir

La Campiña Sur se desgaja de Extremadura; y no porque sus escasos habitantes lo hayan decidido así. Parece como si los gobernantes quisieran empujar esta ... tierra aún más abajo, desprenderse de ella y endosársela a Andalucía. Se lamentaba el otro día una amiga de venir a trabajar a Llerena. «¿Por qué? –le pregunté–. Es una oportunidad para conocer los encantos de la comarca». No negaba mi amiga esos encantos. Tampoco la lejanía. Lo peor de todo era atravesar esa interminable recta controlada por radares de tramo. «Se te quitan las ganas de venir», reconocía. Cierto que hay que respetar los límites de velocidad, pero si la intención es evitar un accidente, en este caso más peligro entraña la modorrera al volante que excederse en velocidad. Pero el afán recaudatorio se antepone a la seguridad de los conductores. Si de verdad se preocupasen por la integridad física de estos ya hubieran convertido la N-432 en autovía, al tiempo que no dejarían aislados a esta veintena de pueblos. Y para colmo la Junta de Extremadura aleja la sanidad. En Granja de Torrehermosa han eliminado una ambulancia y el pseudohospital de Llerena no cuenta con traumatólogo de guardia. A un vecino de Granja o Azuaga le sería más rentable en tiempo acercarse con la pierna rota a Pozoblanco (Córdoba) que no exponerse a una multa por superar los 90 kilómetros/hora para que le atienda un traumatólogo en la región. Es así como Vara ensancha aún más esta parte de la Extremadura vacía.

