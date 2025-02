Extremadura en serio

Comenta Compartir

¿A cuánto se cotiza el kilo de votos en Extremadura? No se cotiza, toda la cosecha se entrega gratis. No creo que haya otra ... comunidad donde se regale el voto con tanta alegría como en Extremadura. Aquí votamos disciplinadamente y por bloques, los de derecha votan a la derecha, los de izquierda votan a la izquierda y unos pocos residuales al centro de turno, pero siempre gratis total y sin la más mínima contrapartida. No votamos por compromisos, votamos siglas y partidos. ¿Conocemos a los elegidos? No, ¿para qué? Nosotros les regalamos el escaño, ellos lo cogen, salen corriendo y lo ponen al servicio de su partido que, si lo cree conveniente, con nuestros votos nos dan en las narices. Y ellos, como son diputados del partido y nada tienen que ver con Extremadura, votan lo que se les dice. Así llevamos casi cincuenta años.

Criticamos que vascos, catalanes o ETA pongan precio a sus votos y los rentabilicen para su comunidad, pero no aprendemos y seguimos empecinados en votar siempre del mismo modo, para obtener el mismo resultado. Damos el voto y nos olvidamos del que lo recibe porque no creo que haya muchos extremeños capaces de decir el nombre de sus senadores y diputados. Yo, que estoy un poco en la pomada, no podría hacerlo. Ni idea. No los conocemos ni nos interesa conocerlos, porque nosotros vamos a la urna con una venda en los ojos, tapones en los oídos, cinta en la boca y algodones en la nariz. Felices y contentos de poder participar en eso que llaman «el gran día de la democracia». Qué risa. Sabemos que el cachondeo que se traen los diferentes gobiernos con Extremadura no pueden mantenerlo en otras latitudes en las que se toman en serio, saben mantener las distancias y cotizan al alza su patrimonio electoral. ¿Imaginan al Rey, al presidente del Gobierno y al 'lehendakari' vasco o al 'molt honorable' catalán, inaugurando un tren de mentirijilla? Esas bromas se reservan para minifundios electorales como Extremadura donde, inconscientemente, seguimos girando la boina ante el señorito. Trenes no, pero cachondeos a saco. Tenemos diputados, senadores y hasta un Gobierno autonómico, pero sin autonomía, porque vamos bendiciendo las ocurrencias del ser supremo. Extremadura no cree en su potencial y no se toma en serio así misma. ¿Hay alguna otra comunidad que se refugie en «los matices» para justificar las bochornosas decisiones de Gobierno? ¿No tenemos un delegado y dos subdelegados del Gobierno para esos fines? Jamás vimos el careto a alguno de nuestros diputados y senadores defendiendo los intereses de Extremadura. Después del supremo esfuerzo de votar, pasan por ventanilla y a cobrar porque ellos están allí para votar lo que les digan. Sea lo que sea. Mañana comienza un año que también es electoral y antes de que concluya todo el pescado estará vendido, pero me temo que nada será diferente porque nada diferente haremos. Tenemos poca representación, pero menos tienen otros que la rentabilizan hasta cambiar lo sensato por aberraciones legislativas que parecen propias de los inventos del TBO. No hemos escarmentado y no escarmentaremos, llevamos decenios manteniendo a un montón de papanatas invisibles, que cogen el voto y salen corriendo, pero sin ningún compromiso, sin contrapartida, sin lealtad a la tierra que los ha votado. Si lo damos todo gratis, nadie se va a tomar la molestia de pagarnos. Feliz Nochevieja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión