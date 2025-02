Extremadura no es la región más «pobre» de España

Comenta Compartir

Es sorprendente que los extremeños no hayamos festejado una de las noticias más esperadas y también más importantes de la historia económica reciente de la ... región. No entiendo cómo el partido que gobierna o alguno de sus múltiples altavoces no se haya autohomenajeado ante el comunicado oficial de que Extremadura ya no es la región más «pobre» de España. Andalucía y Canarias, por este orden, tienen menos renta per cápita y menos PIB que nosotros los extremeños. Acostumbrados como estamos a sufrir los rigores estadísticos, la noticia que conocimos en vísperas de la pasada Navidad pone algo de luz en las tinieblas del panorama económico regional. Ahora toca debatir sobre el valor y la credibilidad de las estadísticas, pero conviene no olvidar algo que es un dogma entre los economistas: con las estadísticas se pueden fabricar mentiras monumentales, pero no se puede decir verdad alguna sin datos estadísticos fiables. Yo sí creo firmemente en la única religión (estadística) verdadera: el INE, que es quien ha documentado el abandono de Extremadura del ultimo puesto de la liga del progreso económico nacional, en el que hemos estado acomodaticiamente instalados durante siglos, y, si no siglos, decenas y decenas de años. Extremadura, con 19.072 euros de renta per cápita, supera, bien es cierto que solo por un puñado de euros, a Andalucía (18.990) y a Canarias (18.906). Andalucía y Canarias nos superan igualmente en tasas anuales de desempleo (EPA 2022). Renta per cápita y PIB son, sin ningún genero de dudas, los dos indicadores económicos y sociales más importantes, una especie de mensajeros del resto de los datos que miden el progreso o el retraso de los pueblos.

Como sucede con las malas, también las noticias buenas nunca vienen solas. La del abandono del furgón de cola ha llegado en estas mismas fechas con el refrendo de sendos informes del Banco de España y de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), poniendo de manifiesto que Extremadura, junto a Galicia, han sido las comunidades autónomas que más han progresado en convergencia entre las distintas regiones de España en lo que va de siglo. Extremadura ha recortado en el mismo periodo 11 puntos su brecha, aunque continúe a la cola de la estadística y su renta por habitante suponga tan solo el 75% del total del país. Y este comentarista, cofrade acérrimo del pensamiento crítico, ha encontrado otro dato todavía humeante en el Observatorio Económico del BBVA, heredero de aquellos informes del Banco Bilbao que pusieron luz en el obscurantismo de la España subdesarrollada. Dice el Observatorio que Extremadura será una de las cuatro regiones con mejores y mayores expectativas de crecimiento del PIB per cápita en los próximos años. Las otras tres serán Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias. A más a más: por estas mismas fechas, los diarios económicos nacionales informaron de las conclusiones del Informe de la Competitividad Regional en España 2022 elaborado por el Consejo General de Economistas con una consideración sorprendente señalada por el diario de mayor difusión nacional: «En esta edición destaca el comportamiento de Extremadura. En 2021 fue el territorio con mayor dinamismo, aunque sin lograr escalar de posición: continúa en el último puesto de la lista, el 17». El valor social, no solo económico, de las estadísticas es su reflejo casi inmediato en los niveles de emigración y de paro juvenil, que, por lo que respecta a Extremadura, son las taras que lastran su recuperación y su progreso. Precisamente esta es otra de las reflexiones más interesantes del citado informe del Consejo Oficial de Economistas: la evidencia de que estamos construyendo una España a dos velocidades: por un lado, las comunidades que tienen competitividad alta (Madrid, Navarra y País Vasco), y las de velocidad medio-alta que coinciden con las zonas más industrializadas y, abajo, las comunidades que todavía no han logrado acercarse a la media nacional, dependientes y tributarias de las más desarrolladas, entre las que Extremadura, como indica el informe, figura de forma destacada. Es de lógica política que estos datos abonen el desaforado optimismo con el que el presidente de la Junta de Extremadura se está expresando en los últimos meses y muy particularmente en su discurso de final de año. Sería ingenuo pensar que los políticos que gobiernan no aprovecharan los 'brotes verdes' con los que la economía extremeña encara el año electoral. Pero la historia de España está alfombrada de reveses electorales en momentos en que la coyuntura económica se mostraba más favorable. Imagino la contrariedad del presidente extremeño cuando su excompañero en la direccion del PSOE, el señor Tezanos, le aguó los festejos navideños con los resultados de un sondeo electoral del CIS pronosticando su derrota en las elecciones de mayo y situando a Extremadura como el territorio con mayor insatisfacción ciudadana ante los servicios públicos básicos prestados por los gobiernos autonómicos que concurrirán a las elecciones de la próxima primavera. Este comentarista se ha referido con alguna frecuencia a la facilidad con la que las elites extremeñas somatizaban, es decir «digerían» sin apenas inmutarse las sucesivas oleadas de estadísticas que, año tras año, confirmaban el atraso de la región. Esta es la razón por la que manifestaba mi sorpresa de que el diluvio de final de año de 'brotes verdes' en la economía extremeña no hubiera provocado mayores entusiasmos. Porque haberlos, haylos. Pero los hortelanos bien conocemos las veleidades de la botánica.

