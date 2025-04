Extremadura no necesita de una ecología destructiva

Comenta Compartir

Extremadura despierta un gran interés en inversores privados, pero muchos proyectos han sido rechazados por una minoría de activistas 'a priori' hostiles a cualquier proyecto, ... al considerar cada uno como un crimen contra el medio ambiente. La ecología es de todos y ninguna de estas pseudoasociaciones ecologistas tiene el monopolio de la ecología. Solo hablan en su propio nombre como un 'lobby'. Estos activistas desprecian no solo el enfoque científico que supone definir el peso ecológico de un proyecto a través de estudios de impacto en particular, sino también la democracia local, nutrida de encuestas y debates públicos. Extremadura, salvo grandes excepciones, no tiene margen presupuestario para reconectarse a una política de grandes obras bajo la infusión de dinero público. Por tanto, tendremos que confiar en el sector privado, es necesario garantizar a los inversores una relativa seguridad en sus proyectos. Una realidad que exige un coraje político innegable y no ceder más ante minorías activistas cuya influencia es inversamente proporcional a su peso en la opinión pública. Pero la cobardía está, de nuevo, en este terreno. Estas minorías están desvinculadas de los intereses de Extremadura, a los que a menudo son ajenas. El lirismo revolucionario de una ideología que ha tomado el relevo del marxismo y pone a prueba nuestra cultura occidental. Retomando el vocabulario de la interseccionalidad, la inclusión y el rechazo, la ecología progresista promueve el borrón y cuenta nueva y la deconstrucción.

