Extremadura en un matraz

Con precisión, sin ambages y claridad meridiana, Cecilio J. Venegas, presidente del Colegio Farmacéutico de Badajoz y del Club Senior extremeño, como hombre experimentado en ... hacer formulas magistrales y cultivos precisos para que el producto deseado no se pierda en juegos experimentales, expuso ante los diputados de la Asamblea pertenecientes a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio los males de nuestra tierra y el por qué sacudimos el polvo que de ella llevábamos en las zapatillas y nos olvidamos de su existencia, o bien, cansados de ser ignorados, esperamos que el sol reseque nuestras apáticas mentes. Venegas apuntó males y describió desajustes que nos arrastran desde hace años a la desertización o al vaciado, en definitiva, a la pobreza y al olvido. Y todo lo metió en un matraz para ir echando en él con goteo interminable el contenido de los tubos de ensayo (infraestructuras, energía, sector agrario y alimentario, sector industrial y minería, turismo, sanidad y servicios) no experimentalmente, sino en un continuo fluir de actuaciones que van desde vías de comunicación y dotaciones energéticas con nombre y apellidos, hasta un hacer de transformaciones agrarias y sanitarias. Y así en ese matraz y con ese calculado chorreo de realizaciones propuesto por Venegas, es seguro que haya una reacción positiva y surja la fórmula magistral con la que mirar esperanzadores al futuro. La cuestión estriba en que el magnífico trabajo del presidente del Club Senior no quede solo como una cita del preámbulo de la futura Ley de Medidas ante Reto demográfico y Territorial de Extremadura, sino como parte integrante de su articulado.

Cartas al director