En Extremadura la gente no se suicida. Llevaba tiempo queriendo dedicarle unas líneas a esto, pero siempre aparecía un político haciendo ruido como drogodependientes del ... protagonismo. Lo ponen tan fácil que es complicado no tirarse al cuello. Pese a todo, la salud mental sigue viviendo hoy una situación preocupante. En Extremadura la gente no se mata. O eso parece. Hace un par de semanas escribía sobre las modas: la ecológica, el feminismo, los okupas. El suicidio tendrá que esperar para hacerse un hueco en lo que de verdad importa, aun sabiendo que en 2022 se suicidaron 92 personas en nuestra parcela bellotera y mangurrina y que fueron 11 las mujeres asesinadas por hombres. No obstante, esto no va de géneros, va de importancias. Es sencillo y letal, las muertes por suicidio no interesan. Un servidor, incluso, se reconocía ajeno hasta que le tocó de cerca.

¿Qué es lo que hace a una muerte más interesante que otra? Hace unas décadas: el sida se colaba por cada televisor y la decisión fue fulminante: había que quemar esa plaga y la campaña de concienciación abarrotó noticias, anuncios publicitarios, paneles de autovía, colegios. Un total de 59.939 personas murieron por VIH en España entre 1981 y 2019. En suicidios, el monto asciende a 99.000. El doble. La campaña del suicidio se quedó esperando a que la llamasen. Convendrán conmigo en que, como poco, es curioso.

A menudo se lamenta que unas vidas valgan más que otras, pero no se menciona que de las muertes también se desliza clasismo. Una muerte es más valiosa que otra. En los pueblos extremeños más tradicionales, ir al psicólogo es aún un gesto silencioso, secreto, algo que debe hacerse caída la noche y mirando de reojo. Es, definitivamente, algo que sigue avergonzando. En lo que la salud mental sigue envuelta en esta atmósfera tabú de raros y loqueros, el suicidio seguirá siendo la primera causa externa de muerte en nuestro país. Y sigue uno con la manía de preguntarse por qué no se ataca algo tan morrocotudo, aunque se conozca la respuesta.

En realidad, no se trata de nada más que de marketing. La injusticia tiene esa cuota de indignación que une a las masas. Muchos toleran el mal, lo comprenden y hasta pueden ignorarlo, porque el hijoputismo nos pertenece; sin embargo, no tantos serían ya capaces de presenciar una injusticia y no empatizar con ella. Aceptamos al gobierno, en mayor o menor medida, pero le pegamos al policía que saca a una anciana de su casa. El asesinato de una mujer se considera injusto, ella quería vivir, mientras que el suicidio provoca dudas con el término. ¿Es injusto que alguien se quite la vida? Yo no puedo evitar pensar que el suicida no es sino prisionero y víctima de él mismo.

Los muertos no votan. Lo hacen los familiares, amigos, conocidos y todo aquel que simpatice con la tragedia. Cabe preguntarse que, si la salud mental no estuviese tapada, se considerase una absoluta injusticia y, en consecuencia, estuviese arropada por las masas, no tendría ya un ministerio con su nombre. Es así cómo opera el negocio de mercantilizar la muerte.