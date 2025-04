Extremadura y los fondos europeos

Comenta Compartir

Todavía no sabemos qué pretenden el PP y Vox con sus argumentos y denuncias en Europa por el reparto de los fondos de cohesión hasta ... 2027. ¿Es que no se dan cuenta de lo grotesco que resulta el atentado que están produciendo a la economía de todos los españoles? La actitud de la mayoría será la de no volverlos a votar en las próximas elecciones de 2023, ya que solo les preocupan sus intereses personales. Los españoles creemos que existe una falta de «decencia y dignidad» cuando se lucha en contra de los intereses económicos del pueblo, cuando debería ser todo lo contrario en virtud del momento económico que atravesamos.

Extremadura recibirá 2.725 millones de los fondos de cohesión europeos hasta 2027 porque se considera una de las «regiones menos desarrolladas» y porque contamos con un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE. ¿Es que no se dan cuenta? Con estos fondos solo se pretende asegurar la cohesión económica, social y territorial dentro de la UE, que clasifica a los estados miembros y las regiones en función de la proporcional bonanza, a las que se les aplica distinta intensidad de ayuda y de acuerdo con el nivel de desarrollo. Y pregunto: ¿qué es más importante, mejorar la vida de los extremeños o denunciar irresponsablemente al gobierno de turno, porque no es de los suyos? ¿A qué vienen esas revanchinas por los 9 millones que el Estado ha repartido entre cuatro regiones, cuando en Extremadura estamos desde hace ya muchos años, siendo los últimos de la clase...? ¿Dónde está la solidaridad política de la derecha?

