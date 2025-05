Extremadura sin cura

Comenta Compartir

No se ofusque señora directora de HOY porque en un anodino despacho madrileño hayan embargado unos cuantos vuelos de los que llegan a Badajoz. ... Son cosas de los hijos apoltronaos del dinero y nosotros somos pobres y aunque ya esté muy harta, como lo está Julián Mora Aliseda como refleja en su artículo 'Cáceres una ciudad amenazada' y como lo estamos todos, se nos dirá, mientras reparten dineros y prebendas a otros pueblos, comarcas, regiones, provincias y comunidades, que la dicha no está en la riqueza. Y nosotros que somos buena gente cogeremos a nuestros poetas Gabriel y Galán y Chamizo y tomaremos sus palabras y copiaremos sus versos para así tirar hacia adelante diez o cien años más; pues en esas cifras estamos desde que Alfonso XIII se despelotó en Las Hurdes con Gregorio Marañón. La única modernidad que he visto aparecer, estatalmente hablando, en nuestra tierra fue el «automotor», después llegó, ni más ni menos, lo que aún tenemos, un tren vergonzoso y una línea aérea paupérrima, mientras en el resto del país el AVE se pasea por sus tierras y los aviones aterrizan en sus suelos. ¡Cuántos compañeros míos bien preparados y listos hubieron de renunciar a sus estudios universitarios por falta de medios económicos para acudir a Madrid, Salamanca o Sevilla que eran nuestras únicas salidas, mientras en todas las demás regiones gozaban de uno o más centros universitarios! Cuánta pereza se acumula cuando tu interés no tiene respuesta y el Estado se inhibe, mientras que el autonómico brinda como única solución, porque carece de iniciativa e independencia, aumentar la plantilla de funcionarios. Extremadura forma parte de la España vaciada, pero por estar olvidada.

