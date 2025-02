Hacer Extremadura

Hace bastantes años cuando Carmen Alborch, ministra de Cultura con Felipe González, me entregó en Madrid el premio nacional de antropología 'Marqués de Lozoya', Juan ... Valadés Sierra estuvo allí. Su inmediata jubilación, aunque se produzca algunos años antes de lo que correspondería por edad, es ocasión para la satisfacción; sobre todo, como es del caso, cuando quien deja el ejercicio activo de la profesión se va con el deber cumplido, la frente alta y ligero de equipaje. En las próximas fechas deja la dirección de una institución cultural, el Museo de Cáceres, después de una larga y fructífera trayectoria de varias décadas, donde, junto a los éxitos, tampoco faltaron las frustraciones y los desengaños. Tras años de tenaz lucha con la administración, deja el museo en las mejores condiciones posibles para iniciar su gran obra de rehabilitación, la que ha estado gestionando, en Madrid y Mérida, desde que asumió la responsabilidad de su dirección. Recientemente, el Ministerio de Cultura aprobó un importante presupuesto para las correspondientes obras arquitectónicas y museográficas en un conjunto de edificios (Casa de las Veletas, Casa de los Caballos…) con varios siglos de existencia y con cuatro secciones museográficas (arqueología, etnografía, bellas artes y arte contemporáneo). Personas de la talla humana y profesional de Juan Valadés son las que necesita Extremadura. Conjuga una sólida formación arqueológica y antropológica; yuxtaponiendo en su quehacer diario la labor museística, la gestión administrativa, la práctica investigadora y la oportuna difusión cultural. De manera que, con sus compañeros y colaboradores, ha (re)convertido el museo en una «institución total» en la que la dimensión social ha vertebrado toda su acción.

Es una idea común, por otra parte, la insensibilidad de la administración; que a veces, como Saturno, «devora» a sus mejores hijos, y salvo en raras ocasiones no valora la profesionalidad, laboriosidad y a quienes, con formación, dedicación y las mejores actitudes cargan de prestigio a las instituciones. Porque, como es sabido, hay quienes se sirven de ellas (políticos y/o técnicos) y quienes les confieren prestigio y valor social. Este es el caso de Valadés, competente experto y excelente gestor con un alto concepto de la responsabilidad que supone el servicio público.

En estas breves líneas y en un medio de prensa no es el lugar apropiado para glosar detalladamente su admirable trayectoria y las innumerables actividades que ha organizado, promocionado y/o dirigido en el museo (exposiciones, ciclos de conferencias interdisciplinares, investigaciones museográficas, publicaciones, convenios con instituciones académicas, culturales y sociales, prácticas curriculares de universitarios de variados orígenes disciplinares, promotor e impulsor de asociaciones para la protección-divulgación del patrimonio, convocatoria de premios tan importantes como el Publio Hurtado…); pero sí quiero mencionar la transformación experimentada en un museo aletargado socialmente, otrora casi un fósil cultural, durante la responsabilidad y el compromiso que asumió Valadés. Quienes lo conocemos y tratamos frecuentemente sabemos de su inteligencia y cultura; y de que es, además, un hombre honesto y sencillo con una gran sensibilidad y capacidad de trabajo. Los extremeños, y el mundo de la cultura en particular, pierden un valor de los que tan huérfano estamos. Este pacense que ha desarrollado su vida familiar y profesional en Cáceres, deja tras sí, en Extremadura, España y Portugal, una pléyade de amigos que le apreciamos y valoramos. Muchos de ellos, lo que no siempre es fácil de conseguir, entre sus colegas museólogos, museógrafos y especialistas en patrimonio cultural; pero también en la universidad, en las sociedades culturales y en las instituciones sociales. Porque Juan Valádés y el equipo del que se ha rodeado han dinamizado el Museo de Cáceres hasta convertirlo en un referente de la identidad de los cacereños y en una institución viva que ahora sienten como verdaderamente suya. Es decir, un espejo donde mirarse los propios y la mejor tarjeta de visita turística para proyectarse hacia los otros en un entorno único: el casco antiguo de una bella ciudad extremeña.

En suma, Extremadura está en deuda con un hombre bueno, de sólida formación y acreditado reconocimiento internacional. Solo la cualificada producción intelectual de la que es autor, imposible ni siquiera mencionarla aquí, hace que muchos extremeños del ámbito de la cultura nos sintamos orgullosos de la amistad y los valores que con él compartimos. Ahora bien, dejar la actividad profesional no significará apartarse de su pasión por la cultura y la investigación de temas extremeños; y más pronto que tarde nos obsequiará con otra de sus sugestivas obras.

La antropóloga Mary Douglas, en una célebre obra, se planteaba el tema de ‘Cómo piensan las instituciones’… ¿Piensan? ¿Cuál es su racionalidad? ¿Y su sensibilidad? Por ahora, al parecer, enigmas ininteligibles.