El extraño caso de los pasos de cebra

Ignoro si este fenómeno sucede en todos los lugares donde existe un carril bici, pero merece atención por la inseguridad peatonal que genera. Las señales ... de tráfico que afectan a los viandantes son conocidas desde niños por el interés que nos va en preservar nuestra seguridad física, como las luces de los semáforos y los pasos de cebra, que limitan zonas de la calzada con preferencia de paso para los viandantes, salvo que estén vinculados a las luces de un semáforo. Pero de no haberlo, lo normal es que el paso de cebra conceda preferencia al peatón. Por eso, si dicho paso se encuentra inserto en un carril bici, la preferencia sigue siendo para el peatón, debiendo detenerse el ciclista. ¡Pero no! Sorprendentemente, una notable cantidad de ciclistas interpreta que la obligación de detenerse corresponde al viandante, con el peligro que esto conlleva. Y si se te ocurre decirles que no es así, los hay que te reprochan tu maldita condición de peatón mientras ellos salvan la ecología planetaria a golpe de pedal. Curioso, ¿no?

