¡Extinción ya!

Cuando veo a unas ecologistas furibundas arrojar unas latas de sopa de tomate contra Los Girasoles de Van Gogh me reafirmo en mi pensamiento de ... que la extinción de la especie humana tal vez no sea tan mala idea. La frontera que separa el activismo serio y la gamberrada adolescente es delicadísima y uno tiene que medir muy bien sus objetivos para no conseguir el efecto contrario al que busca. Atacar la belleza en nombre de la pureza siempre fue la obsesión de los inquisidores (véase Irán) y no me vale la excusita de que el cuadro estaba protegido por un cristal y que aquello no fue más que un jueguecito guay para petarlo en tiktok.

Hay en la sociedad actual un tremendismo barroco muy extendido que puede acabar convirtiendo las causas más nobles en ortodoxias irrespirables. Hace pocos días, dos activistas de 'Extinction Rebellion' pegaron sus manos con cola al cristal protector de un cuadro de Picasso en Melbourne, con lo que parece que las obras de arte se han convertido ahora en el objetivo principal de quienes cursan Primero de Mesías. Yo les diría que Van Gogh, Picasso o Velázquez son de las pocas cosas que justifican la existencia en este planeta del homo sapiens, cuya hoja de servicios desde que bajó de los árboles y se puso tieso –reconozcámoslo– no es para tirar cohetes. Si nos permitimos atacar la belleza en nombre de un ideal superior e infalible, al modo talibán, el próximo día saldré yo con una pancarta a lo Siniestro Total reclamando la extinción inmediata de la especie humana para que continúe la evolución. A ver si sale algo mejor o por lo menos conseguimos que vuelvan los trilobites, que eran más simpáticos e inofensivos que nosotros.

