Expulsados del grupo de WhatsApp

Dos amigas me han insistido en que dedique 'un pisando' –así llaman a esta columna– a la expulsión de los grupos de WhatsApp y aunque ... en principio me sonó un poco a la expulsión de 'Gran Hermano', finalmente me he animado porque vi que en el tema había veta. Al fin y al cabo, aun cuando nos pueda parecer excesiva la cantidad de gente que participa en un 'reality' –a mí, personalmente, siempre me lo parecerá– no es nada en comparación con la cantidad que usa esta red social. Hasta donde yo recuerdo solo me han echado una vez de uno de estos grupos. Me refiero a que lo hayan hecho de manera abierta y directa. Ya saben, echarte con un «deberías irte de este grupo». Y dolió, por la frialdad y por el cinismo con el que me lo dijeron. En ese momento fingí una entereza que no tenía y me despedí cordialmente del resto de los miembros como si la cosa no fuera conmigo aunque en el fondo me sentía como debieron sentirse Adan y Eva al ser expulsados del paraíso en el cuadro de Masaccio, humillados, desnudos; él, ocultando con las manos su cara de vergüenza y ella, mirando al cielo, pidiendo clemencia mientras se tapa 'sus partes', las de arriba y las de abajo. Por suerte yo estaba vestida cuando me dijeron que me largara, así que la vergüenza fue menor. Miren, eso que me ahorré.

La insistencia de mis amigas me ha llevado a investigar el asunto, no tanto como socióloga sino más bien como Holmes, Sherlock Holmes, y el hallazgo ha resultado ser fascinante. Mis pesquisas me permiten afirmar que la manera más extendida de librarse de alguien en un grupo de WhatsApp es crear un nuevo y no incluir a esa persona. Admitamos que casi es mejor que te digan a la cara 'vete porque no te queremos'. Admitamos también que no nos da pereza montar grupos de WhatsApp a tutiplén pero que de valentía estamos algo escasitos. Me imagino una tarde cualquiera de domingo, aburrida en el sofá, dormitando a ratos y a ratos viendo la película alemana o sueca de la tele, pensando en lo callada que está la gente del grupo Sociología, cerveza y rock 'n' roll, preguntándome qué les habrá pasado, si habrán emigrado a algún lugar remoto sin wifi o si se habrán muerto. '¡Infeliz!', me diría mi abuela, 'no te has enterao que la que se ha muerto eres tú', añadiría refiriéndose a mi muerte social. Claro, ¿a qué otra podría referirse? los muertos reales no escriben Pisando charcos. Elemental, querido Watson.

Si les soy sincera este asunto de la muerte social en el mundo virtual es complejo y sobre todo trabajoso. Al menos a mí me lo parece. Me dicen que, además de por malentendidos personales, la principal razón de exclusión/expulsión de un grupo de WhatsApp es la poca o nula participación en él. Supongo que aunque nos moleste el protagonismo de algunos, nos incomoda más el silencio de otros que quizás se dediquen a juzgarnos sin decir esta boca es mía, supongo que por eso merecen la expulsión del paraíso.

Así las cosas quizá coincidan conmigo en que a veces hay que hacer un esfuercito y escribir lo que sea para que no nos echen. ¿No les pasa que hay días en los que no les da la vida y encima se ven en la obligación de revisar las redes y dar a algunos 'me gusta' o revisar los WhatsApp y contestar aunque solo sea con un dedo para arriba expresando conformidad? De crear contenidos ya ni hablamos.

La vida social se ha multiplicado con la aparición de los ámbitos virtuales y algo me dice que cuántos más haya más espacios hay potencialmente excluidores. Sí, ya lo sé, también hay espacio para las relaciones gratificantes, que no hay que pasarse de pesimista no sea que… ¡Ains! ¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido!