El expreso extremeño

No, desde luego no es el expreso de Campoamor, porque aquel «...no corría, que volaba, / era tan vivo el viento, era tan frío / que el ... aire parecía que cortaba...». No, en este, en el llamado AVE extremeño, acaso no se sienta el soplar del viento, pero seguro que el sol abrasador, amparado en la escasa velocidad del artilugio, quemará las pupilas del viajero entretenido en contar las encinas y alcornoques que hay a un lado y otro de la vía, algo factible dada la poca prisa que desarrolla. Es, una vez más, una desvergonzada tomadura de pelo. ¿Qué nos han querido vender con esta grotesca puesta en escena, con este nuevo Plasencia-empalme del Paleolítico? Ningún político honesto en Extremadura, sea de la ideología que sea, puede aceptarlo y, si lo hicieren, como ya hemos visto, que las urnas se lo demanden. Basta mirar los mapas de distribución de infraestructuras de nuestro país para ver cómo la despoblación de estas en el oeste es idéntica a la de los años 50 del pasado siglo. Decía Campoamor en su poema 'El tren expreso' que «... andar tantos kilómetros por hora / causa al alma el mareo del vacío...». Quizá Pedro Sánchez haya querido librarnos a los extremeños de ese «loco desvarío» que produzca tal mareo en los trenes de alta velocidad, aunque yo creo que el mismo va más unido a la celeridad de los Falcon.

Por desgracia en este esperpéntico tren, que no va más allá de nuestras tierras en confusa combinación, no podremos practicar el francés con «una joven mujer, alta, rubia delgada y muy graciosa...», como en el poema citado, ni el portugués con un «galante portugués» como en la pegadiza canción del 'Chacacha del tren' de El Consorcio. Parece que quieren que en el vaivén del tren los extremeños no vivamos más allá «del olvido de nuestra propia metamorfosis», como diría el poeta Paul Eluard.

Cartas a la directora