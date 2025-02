La explotación moderna del trabajo

Comenta Compartir

Cuando un Gobierno le arrebata al mundo del trabajo una gran parte de la producción en forma de impuestos y eso se no materializa en ... un gasto público que atienda de forma rigurosa, eficaz y eficiente las necesidades de sus ciudadanos, en orden a las prioridades de estos, ese Gobierno se convierte en explotador de la clase trabajadora, porque le está arrebatando una parte del bienestar que podría disfrutar con esa parte del trabajo que ha pagado en impuestos y no lo reciben en forma de servicios, ni los que trabajan, ni los demás ciudadanos que tienen derechos a esos servicios (sanitarios, educativos, dependencia, pensiones, etc.).

Los impuestos o la parte de los impuestos que no se gastan en las necesidades humanas que, además están siendo desatendidas, es de justicia que retornen a los productores, porque es de justicia que estén en manos de quienes lo han trabajado antes de en manos de los que lo despilfarran y se ponen sueldos alto. Y la gran injusticia de no poner esos recursos al servicio de cubrir las necesidades vitales de su pueblo.

Cartas a la directora