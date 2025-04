¿Explicas o demuestras tu enfado?

En el lóbulo temporal del cerebro tenemos una pequeña estructura que tiene forma de almendra la cual se llama amígdala (del griego antiguo amygdálē, «almendra»). ... Forma parte de nuestro sistema límbico y es la responsable del procesamiento y almacenamiento de nuestras reacciones emocionales, entre las que se incluye la ira. «¡No te soporto! ¡no me vuelvas a hablar! ¡no pienso perdonarte nunca» etc. Estas son respuestas que, en algún momento de la vida, todos hemos dicho.

Cuando nos enfadamos (e incluso cuando experimentamos otra emoción como el miedo), se produce lo que se llama «secuestro de la amígdala». Este término fue utilizado por primera vez por el psicólogo Daniel Goleman, y con él describía las respuestas emocionales inmediatas abrumadoras que no eran proporcionales al estímulo real.

El pensamiento racional en ese momento queda a merced de este secuestro y tenemos a reaccionar de manera contraria a cómo haríamos frente a un momento de calma o tras habernos tomado unos minutos para sopesar.

Tomando como ejemplo una situación donde nos hayamos enfadado, perdido el control y dicho cosas de las cuales, en unos minutos, nos hayamos arrepentido ¿cabía la opción de explicar?

Con explicar no me refiero a la respuesta del «yo reaccioné así porque tú...». Me refiero a explicar desde nuestro sentir, con responsabilidad hacia dentro, poniendo palabras a lo que estamos percibiendo en ese momento y haciendo una petición a la otra persona, que podría ser: «Me gustaría que cuando tuviésemos una conversación, hablásemos en un tono normal y con respeto», «me gustaría que, en días como hoy que hemos quedado a las seis, me avisaras si vas a llegar tarde».

Como ya he dicho en alguna ocasión anterior, las personas compartimos emociones y necesidades. Todos nos enfadamos, sentimos miedo y tenemos hambre. Pero en lo que tiene que ver con las emociones, no reaccionamos ni actuamos de la misma forma. Hay personas que, frente a la misma situación, eligen responder de distinta forma: hay quien se enfada y decide responder con voces e incluso faltar el respeto a la persona que tiene delante, y hay quien identifica lo que le está ocurriendo, decide respirar hondo durante un momento, buscar las palabras y hablar desde el respeto.

Todos nos sentimos reflejados en la primera, y todos podemos vernos en la segunda, si decidimos hacerlo así. De ahí la importancia del autocontrol, y trabajarlo.

¿Cuántas personas han usado como justificación su enfado para hablar mal a otras? ¿Qué elegiríamos hacer si la opción de pedir perdón no estuviera disponible? ¿Cómo actuaríamos entonces? Cuando elegimos demostrar el enfado ¿reparamos después el daño?

Es cierto que el enfado en muchas situaciones activa el sistema nervioso autónomo provocándonos tensión, sudores y eso hace que afloren conductas que pueden tener consecuencias negativas como malos entendidos difíciles de reparar, rupturas, etc.

La vida nos pone a veces en la misma situación, aquello que nos enfada nos lo puede mostrar en más de una ocasión, y es precisamente ahí, cuando ya intuimos cuál va a ser nuestra reacción, donde tenemos que tomar decisiones.

Puede ser que no elijas ninguna de las anteriores. Quizá seas alguien que elija como opción callarse. A fin de cuentas, lo importante es lo que a ti te sirva y te haga sentir bien.