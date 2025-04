Comenta Compartir

A ese juego se han apuntado casi todos los que juegan al poder y están arrastrando a la gente normal a este despropósito. Mentir. El ... éxito de la mentira, de la persecución, de la exageración, del ocultamiento selectivo y del relativismo sinvergüenza están provocando un ciclo destructivo que amenaza a las instituciones y por consiguiente al ciudadano demócrata. La mitomanía es cuando nuestra forma de vida es la mentira. La verdad le incomoda siempre. La única esperanza que nos queda es que nos demos cuenta de que los ciudadanos no ganamos nada premiando esas conductas, tampoco en los nuestros. Que a ellos les puede venir a cuenta porque se juegan el salario, pero que a nosotros nos llevan a la ruina. Decía mi amigo Lucio Andolini, que «la política es como las alpargatas y lo mismo da la derecha que la izquierda». La pandemia y el populismo atacan a todos los países de la UE, pero es en España donde hay más desconfianza ante el comportamiento de los partidos políticos, medios de comunicación y hasta de los curas, aunque pedófilos los hay en cualquier colectivo. No estoy diciendo que España sea la Checoslovaquia comunista. Nos queda mucho recorrido por el mal camino o una estrecha senda que no sabemos dónde nos conduce.

