Cuando una cosa se hace bien hay que reconocerlo. El éxito del Ministerio de Igualdad en su campaña contra la gordofobia ha sido rotundo, incontestable, ... feliz. Durante este mes de agosto he realizado un exhaustivo trabajo de campo en las playas de Almería y he comprobado, más allá de toda duda, la ausencia completa de cuerpos normativos. Ni una teta en su sitio, ni un abdominal bien puesto, ni un culo medio decente. Gordos y gordas desfilaban por la arena por fin liberados de sus cadenas nutricionales, comiendo helados y bebiendo cocacolas, haciendo rabiar de lo lindo al ministro Garzón, ese taimado gordófobo que se ha pasado media legislatura haciéndoles bullying a los pobres niños obesos. El éxito de la campaña del Ministerio de Igualdad ha resultado tan atronador que por un momento sentí algo de pena por las chicas guapas y los tíos musculosos, estén donde estén. A estas horas me los imagino abochornados, corridos de vergüenza, probablemente confinados todos juntos en alguna calita mallorquina, mirando con espanto sus impúdicas tabletas de chocolate y sus muslos torneados.

Solo en una ocasión me vi tentado de llamar a los socorristas para que expulsaran de la playa a una señora con muletas. Como quedó bien claro en el cartel informativo del Ministerio, este año las cojas no tenían permiso para bajar al mar aunque se hubieran dejado crecer alegremente los pelos del sobaco. A mí me gustan las cosas ordenadas y ya les llegará el momento a los cojos. Me contuve, no obstante, porque caí en la cuenta de que tampoco los calvos con orejas de soplillo figurábamos explícitamente en el cartel, así que decidí callarme y pillarme un sombrero por si las moscas.

