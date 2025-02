Existencia sin aventura

Comenta Compartir

La relajación de las medidas previsoras de la pandemia del coronavirus ha supuesto –por fortuna– el regreso de muchas normalidades, entre ellas la celebración de conciertos y actos multitudinarios. Decía Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz en 1952, que con veinte años todos tienen ... el rostro que Dios les ha dado; con cuarenta el rostro que les ha dado la vida y con sesenta el que se merecen. Mi hijo menor (cuyo rostro está migrando hacia el que ya dibuja la vida) acaba de regresar de un festival de música rock que se ha celebrado en lejanas tierras durante varios días, y he tenido oportunidad de asistir en casa a la parafernalia previa, donde en los preparativos suelen tener un especial protagonismo las madres, para quienes los hijos siempre tendrán cara infantil. No te olvides de llevar el móvil. Mira, aquí te meto el cargador y en este lado de la mochila la pomada para las picaduras, que en la tienda hay muchos bichos. Y la crema protectora, que os ponéis al sol como tontos. Toma más dinero por si te ves apurado. Ah, la tarjeta de crédito también, y guarda bien el billete de vuelta que has sacado por Internet, llámanos y dinos cómo te va...

Es inevitable volver la vista atrás cuatro décadas cuando los que se iban de marcha éramos nosotros. ¡Qué poco había que preparar! Con lo puesto salíamos y regresábamos. Solíamos escoger el medio de locomoción más barato que había entonces, donde no era preciso sacar billete anticipado. En auto-stop recorrimos miles de kilómetros apostados durante horas al tórrido sol de las cunetas tratando de buscar acomodo en algún 127 que nos aproximara al destino. Hubo días cuyo único menú fue una lata de calamares en su tinta y un bollo de pan. Las dormidas siempre eran improvisadas aventuras: en el zaguán de la casa del cura del pueblo; y hasta en el interior de la caja de cartón de un frigorífico. Fuimos ‘sin techo’ voluntarios que no precisábamos auxilio social alguno. Es posible que, en función de la cita de Schweitzer, mi rostro ya hace algún tiempo que se aproxima al que merezco, pero es evidente que espacio y tiempo han mudado su dimensión en el corto intervalo de una generación, cosa no prevista por Einstein, y de alguna manera esto debe reflejarse en la manera de afrontar la vida. Se ha perdido bastante el componente de aventura que siempre debe aderezar la existencia. Estar en contacto con el mundo muchas veces dependía de si había una cabina de teléfono cerca y monedas para echarle, que esa era otra. Teléfono móvil e Internet permiten ahora vivir en tiempo real, pero los sentimientos a veces requieren diferir sus manifestaciones para fortalecerse, como cuando esperábamos con anhelo durante días carta de la novia. Los tiempos han cambiado muy deprisa, han traído muchos avances pero en cierto modo todo es ahora mucho más previsible, es como ir al cine a ver una película de la que siempre conoces el final.

