Hay quien dice que no existe. Que tiene diferentes caras. Que es relativa. Subjetiva. Individual. Parcial. Pero existe. Existe y no está en la periferia. ... No hace concesiones. No entiende de posturas genuflexas. No acepta prefijos como 'pos', que la convertirían en la antítesis de su esencia. Unas veces hiela, otras abrasa. Pero no se cocina. Puede ser amplia, sencilla, compleja, plural. Incluso, dolorosa.

Hay quien intenta disfrazarla, domeñarla, enmascararla, pervertirla, desvirtuarla: vender como bandera lo que apenas es un trapo. Y también hay quienes se adhieren a ella con pasión. Sí, en ocasiones hay que desmaquillarla, desnudarla, pero ahí está. Hay quien dice que la verdad no existe, y existe, claro que existe. Y en su búsqueda y junto a ella y detrás de ella siempre habrá alguien. Se llama periodista.

