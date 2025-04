Sin excusas para renovar el CGPJ

Comenta Compartir

La renovación del Consejo General del Poder Judicial una vez vencido el periodo para el que fueron elegidos sus miembros no es una eventualidad que ... pueden cumplir o no a su antojo las fuerzas políticas, sino un mandato constitucional. Resulta injustificable que el órgano de gobierno de los jueces acumule tres años y medio con el mandato prorrogado sin que los dos grandes partidos –los únicos que suman la mayoría suficiente– hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el PP presentará una propuesta para «regenerar» el sistema de elección del CGPJ tras las autonómicas andaluzas del 19 de junio. Ya es hora de que el Partido Popular anteponga el prestigio y el correcto ejercicio de las instituciones a sus intereses particulares. Del PSOE cabe esperar un esfuerzo de entendimiento con el principal grupo de la oposición sin pretender hacerle tragar ruedas de molino. La tóxica crispación en la política nacional no ayuda, pero a estas alturas tampoco puede servir de excusa para posponer aún más un pacto que no incurra en el grosero error de limitarse a un simple reparto de cromos partidistas y refuerce la imagen de independencia de la Justicia.

