Excesivos cuidados médicos

Los médicos son necesarios, pero muy pesados también, y tengo autoridad moral para decirlo, puesto que hace cinco años que visito los hospitales un día ... sí y otro también, padeciendo sus consultas y sus controles. Hoy visita al urólogo, mañana al nefrólogo, la semana que viene toca el neumólogo y el oftalmólogo, después el internista y suma y sigue. Es un vivir sin vivir. Dicen que lo hacen por mi bien, pero a pesar de todo son muy cansinos. En su defensa debo decir que son unos excelentes profesionales y que trabajan sin descanso muchas veces en condiciones precarias, y que también tenemos la mejor sanidad del mundo gracias a ellos.

Hasta la Organización Mundial de la Salud acaba de darse cuenta de que la ciudadanía está tan abrumada por los mensajes destinados a prevenir sus dolencias que es incapaz de asimilarlos. Cada minuto de su vida en esta tierra, usted recibe un consejo sanitario, un aviso, una recomendación o una prohibición inquietante en nombre de su bienestar físico. Sin olvidar a esa legión de hipocondríacos que deambula por consultas y centros de salud buscando la confirmación de un cáncer devastador o una terrible infección hepática.

No coma esto o lo otro, no fume, no beba, no mantenga relaciones sexuales promiscuas, no se levante de la cama con el pie izquierdo, haga gimnasia, no corra, vigile su tensión arterial, no coma sal, tiene que beber dos litros de agua diarios... Un médico cansino no nos deja en paz ni de noche ni de día. Para ellos es normal que el ciudadano viva angustiado, interpretando cada inconveniente físico con el signo inequívoco de la destrucción, autoexaminandose histéricamente al encuentro del mal invencible. Tiene razón la OMS al preocuparse por la saturación de mensajes sanitarios. Ahora solo falta que se encargue también de racionarlos antes de que resulten tan inútiles como los gritos del pastor anunciando que viene el lobo. Está bien que cuiden de nosotros, pero hay cariños que asfixian.