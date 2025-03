El excentricismo a la categoría de ley

En las casas hay preocupación por los precios y los impuestos, que ponen en riesgo poder llegar a fin de mes. Y el Gobierno, ocupado ... de que nuestros hijos pasen de curso sin aprobar, que puedan abortar sin consentimiento ni conocimiento, y ahora que se puedan cambiar de sexo en estado de inmadurez mental y con la presión social y educacional que lleva a la confusión en los niños y que llevamos viviendo casi una década.

Se ha elevado lo absurdo a categoría de ley. Y la ciencia se ha relegado en favor del capricho y el sentimiento de la persona devaluada a la categoría de individuo, se convierte también en ley. Y si hoy te sientes mujer, vas y te cambias de identidad, y vale lo que tú te sientes, qué importa lo que seas, y despreciando al colectivo mayoritario que es mujer por ciencia y por conciencia. Y te podrás meter en sus vestuarios, competir como mujer con mujeres siendo realmente hombre. Y si es al contrario siendo mujer te sientes hombre, puedes decir que eres un hombre embarazado, aunque la naturaleza lo desmienta, aunque la ciencia lo desmienta.

Muy lejos de poner los resortes sociales para que nuestros hijos tengan casas baratas, estudien lo que les pueda dar un trabajo y poder formar una familia, una Sanidad saneada y eficaz y unas pensiones viables, sostenibles y seguras para esos niños que un día serán mayores. Y mientras discutiendo entre izquierdas y derechas, que nos tienen acostumbrados hacer lo mismo en lo fundamental y despistarnos con lo más accesorio.

En fin, nos están derrumbando los pilares de nuestras vidas (vivienda, trabajo, sanidad, dependencia, educación, pensiones) a la mayoría y mientras nos las van minando, nos enzarzan, nos dividen hasta lo irreconciliable por estos asuntos que afectan a minorías y nos quieren imponer a todos.

Todo lo escrito lo hago desde el máximo respeto a la dignidad y la libertad de toda persona, no sea que alguno quiera leer lo que no he escrito.