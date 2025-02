Exámenes al Ayuntamiento de Badajoz

Comenta Compartir

«El infierno está lleno de buenas intenciones» es un refrán que hemos oído en más de una ocasión, y eso pasa con la aplicación del 'Manual de buenas prácticas en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Badajoz'. Me presenté a la última convocatoria de ... auxiliares administrativos, algo agónica porque se interpuso la covid antes de abrirse el plazo para presentación de instancias, en 2020. El primer examen fue en julio de 2021 y el segundo y último el 11 de diciembre de 2021. Del primero nada que objetar, pero en el segundo este 'Manual de buenas prácticas' brilló por su ausencia. Se sacan listas provisionales en marzo de 2022, y aparezco aprobada, y cuál es mi sorpresa cuando en listas definitivas, el 23 de mayo, tres personas más y yo no aparecemos, y se incluye otra que no figuraba en las provisionales. Ninguna explicación, tan solo unas líneas en las que se expone que a partir de ciertas reclamaciones se corrigen errores materiales, de hecho y aritmético, sin ninguna referencia a los que «salimos» y al que «entra». Recurso de alzada si no estamos de acuerdo y a partir de ahí a imaginar lo que ha pasado. Pido más seriedad y respeto por los que invertimos mucho esfuerzo, meses de preparación en academias, un trabajo arduo de muchos sacrificios. Al igual que se nos exige a los opositores estar al nivel del temario exigido, rogaría que los tribunales de selección tuviesen más seriedad, profesionalidad y transparencia cuando pasas de estar aprobado a suspenso sin haber entablado reclamación alguna y quitarte el derecho a la misma sin trámite de audiencia. La actuación de los tribunales de selección conlleva una gran responsabilidad por la trascendencia jurídica y social de los procesos selectivos. He echado en falta la voz de los sindicatos, que también deben ser observadores de la aplicación de la legalidad. La Administración ha cambiado mucho desde el «vuelva usted mañana» de Mariano José de Larra. Afortunadamente para el administrado, hoy en día, goza de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico y puede hacerlos valer antes la Administración Pública. Sin embargo hay administraciones en las que esos derechos parecen vulnerarse con frecuencia… El respeto debe ser una vía de doble dirección, de la Administración al administrado y al revés.

