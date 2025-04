Examen para Núñez Feijóo

Comenta Compartir

Con el adelanto de las elecciones gallegas al 18 de febrero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intenta aprovechar el posible desgaste del PSOE ... por la amnistía y otras concesiones al independentismo para revalidar las cuatro mayorías absolutas encadenadas por Alberto Núñez Feijóo. Si no la consigue, el PP no solo perderá uno de sus feudos por excelencia frente a la previsible alianza de la izquierda y el nacionalismo para derrocarle, sino que su estrategia de oposición a Pedro Sánchez sufrirá un duro revés en puertas de las autonómicas vascas –sin fecha aún– y las europeas del 9 de junio. De ahí que la convocatoria constituya también un examen para el líder de los populares tras su frustrado asalto a la Moncloa el 23-J. El movimiento de Rueda ha cogido con el pie cambiado a Sumar –sin candidato y pendiente de negociar una lista con Podemos– y en un momento de aparente debilidad a los socialistas, a los que el BNG desbancó como segunda fuerza en 2020. La fragmentación de la izquierda juega a favor de un PP que en Galicia ha mantenido a raya a Vox. El relevo de su cabeza de cartel conlleva riesgos, aunque Núñez Feijóo se volcará en unos comicios en los que no puede permitirse un fracaso.

