Un examen más

Si en los próximos tres días ustedes encuentran adolescentes por la calle con cara de abstraídos, embargados por una afección que tan pronto les encierra ... en el mutismo como les impele a hablar un lenguaje confuso donde se mezclan Nietzsche y los logaritmos, fechas históricas y oraciones concesivas, no se asusten. No es una variante mental de la viruela del mono ni un desafío de riesgo intelectual de Internet. Se llama EBAU y sucede todos los años por estas fechas.

Un buen número de jóvenes extremeños afrontan desde hoy el examen que les permitirá –o no– acceder a la universidad. Una mezcla de rito de madurez, inclemente triaje y posible pase para abandonar el nido que les asoma al mundo real. El del azar y la suerte, la competitividad o la dictadura de las cifras.

Suerte por haber llegado. Porque el azar les haya puesto en un tiempo y lugar con la posibilidad de habitar unas aulas donde les hayan ido instruyendo. Empapando su cerebro de conocimiento y su espíritu de cualidades. Mostrándoles los misterios del lenguaje, la ciencia o la historia, animándoles a valorar el esfuerzo y a seguir aprendiendo. Suerte por haber sobrevivido a mañanas de sueño resolviendo polinomios y mediodías hambrientos descifrando a Unamuno. Suerte que ahora esperan para rematar este tramo del camino: que el papel que les pongan delante les suene familiar, que no les venza el cansancio o el desaliento y que la mano correctora sea, además, corazón.

La moraleja de esta selectividad es que en la vida vales lo que las cifras que te representan. Por una centésima un atleta no alcanza la gloria, por una décima nunca entraste en Medicina...

Competitividad porque, como en esa «teoría de los juegos» que es la vida, el destino de cada cual depende no solo de sus cartas sino de las de los demás. De quienes decidieron cuántas universidades construir, de quienes diseñaron el examen y, sobre todo, de cuantos contrincantes mejor preparados –por méritos propios o por suerte– aspiren a la misma carrera.

Y cifras. Omnipresentes, implacables y, a pesar de su férrea objetividad o precisamente por ella, injustas. Si bajo el paraguas de sus profesores de siempre un cuatro y medio pasaba, por arte de magia, a un cinco, ahora una décima condicionará si consiguen la carrera soñada o se quedan a las puertas. Una falta de ortografía traicionera puede cambiarles la vocación y el destino.

Y esa es, quizás, la moraleja esencial de esta selectividad: en la vida vales lo que las cifras que te representan. Por una centésima un atleta no alcanza la gloria; por una décima nunca entraste en Medicina; por un cero menos en el banco no conseguirás la casa anhelada; por unos minutos no llegaste a tiempo y por unos kilómetros no naciste en el país ideal.

Por eso, celebremos que nuestros chicos vivan hoy entre preguntas de conocimientos ideales y hasta puede que inútiles. Ya tendrán tiempo de instalarse en los exámenes reales y cotidianos. Ya añorarán la mañana en la que, como hoy, su única preocupación era resolver una ecuación inventada y saber construir bien el futuro perfecto.