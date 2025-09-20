HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
EFE
Editorial

Sin evasivas y sin silencios

La ministra Redondo y su antecesora, Irene Montero, están urgidas a ofrecer explicaciones nítidas sobre la falla con las pulseras antimaltrato

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La violencia machista, la más atroz de las expresiones de la desigualdad, mató en 2024 a 48 mujeres en España; es decir, una a la ... semana. La cifra de asesinadas suma ya 28, a fecha de este jueves, en lo que va de 2025. El desgarro no debe impedir valorar los avances que, galvanizados por el feminismo, ha logrado el Estado de derecho para socializar que nunca podrá ser tolerable ni asumible segar la vida de una mujer y para proteger a tantas maltratadas –y a sus hijos–. Pero la persistencia de un mal que atenta contra los valores más esenciales de nuestra convivencia no solo hace necesario, sino que obliga, a no bajar la guardia. A identificar las demandas de una amenaza cambiante y las lagunas del sistema. A dedicar recursos y aplicarlos con eficacia. Y también a la máxima transparencia posible cuando se detecten insuficiencias porque así lo requiere el compromiso colectivo con nuestras conciudadanas bajo coacción. Nada de ello ha operado, lamentablemente, con el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta previo al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento controladas por pulseras telemáticas, el mecanismo 'Cometa' por el que están forzados a portarlas 4.500 hombres. El vacío se produjo al cambiar de proveedor –de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas– y tener que migrar la información. Y se ha destapado porque la memoria anual de la Fiscalía sostiene que esa fallida mudanza –ya solventada– provocó «una gran cantidad» de sobreseimientos y absoluciones de agresores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  5. 5

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  6. 6

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  7. 7 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  8. 8 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  9. 9 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  10. 10

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin evasivas y sin silencios

Sin evasivas y sin silencios