Gracias Francisco y que León XIV «sea para bien»

El 29 de marzo de 2019 arreciaba temporal en el Estrecho. El tráfico marítimo estaba interrumpido y el puerto de Algeciras había cesado su actividad. ... Por tercer día permanecían amarrados los ferrys de la línea Tánger-Med. No era un buen día para subir a un barco, pero la visita de Francisco a Marruecos era inminente y yo tenía la ilusión de estar cerca del Papa. Mi experiencia en Fátima dos años antes como enviado especial del Diario HOY me había dejado huella y quería repetir, esta vez en un entorno cultural diferente.

Es cierto que en sus doce años de pontificado Francisco nunca visitó España, pero pocos papas se acercaron a Extremadura tanto como él. Tan solo Juan Pablo II en 1982, con su recordada visita a Guadalupe, pisó tierra extremeña. Y aunque Francisco no lo hizo, sí eligió dos ciudades muy próximas a la región: Fátima en 2017 y Lisboa en 2023.

La muerte de Francisco en esta primavera lluviosa ha vuelto a poner en valor la figura de un hombre que no dejaba indiferente. «Demasiado rojo» para unos, «excesivamente conservador» para otros, él supo dibujar como nadie una personalidad propia, auténtica y difícilmente repetible. Una personalidad espiritual, fuerte y sobre todo humana. «Aunque sé que ya me ha concedido muchas, solo le he pedido una gracia más al Señor: cuida de mí, que sea cuando quieras, pero, tú lo sabes, me da bastante miedo el dolor físico… así que, por favor, no me hagas mucho daño», confesó Francisco en 'Esperanza', su autobiografía, un texto sentido que vio la luz el pasado mes de enero en el que expresaba su deseo de tener una muerte tranquila, la misma que desearíamos para cualquiera de nosotros.

Acostumbramos a decir 'Descanse en paz' cuando alguien muere, pero más nos valdría desearnos 'Vivir en paz' cuando todavía vemos lejano el momento de marcharnos. Pocas cosas pacifican tanto el alma como surcar esta vida en ese estado de calma y sosiego que pone en valor lo cotidiano, todo eso que sucede casi sin darnos cuenta y a lo que demasiadas veces no damos valor.

De esa vida en paz, pero aplicada a los conflictos que mantienen en guerra a decenas de países, habló Francisco en Fátima, en Rabat y en Lisboa, las tres ciudades que tuve la oportunidad de visitar para escuchar su mensaje: Fátima, el lugar de las apariciones, transformado en un multitudinario lugar de oración al aire libre al que llegó Francisco después de sobrevolar en helicóptero al millón de personas que lo esperaban junto al santuario; Rabat, como un hermético islote donde se celebró una multitudinaria eucaristía ante un pabellón de deportes que rebosaba fe en su interior aunque todo había sido dispuesto para que no tuviera resonancia fuera; y Lisboa, un desbordante río formado por dos millones de jóvenes que abrazaba al río Tajo en su desembocadura.

Algo así, como un caudaloso río, es la fe: nace en el manantial cristalino de una familia creyente, recorre cientos de kilómetros por un cauce que tienen remansos, cascadas y ojos como los del Guadiana, que aparece y desaparece por los avatares de la vida, un río donde hay afluentes que terminan por secarse y corrientes que lo desatascan todo.

Francisco fue para este mundo un torrente inesperado. Hizo avanzar a una Iglesia que tal vez estaba demasiado anclada en el pasado. Puso en primer plano el mensaje central de Cristo: primero el hombre y la mujer, o más bien al revés, primero la mujer y después el hombre, sobre todo el sufriente, el excluido, el no aceptado… y después la costumbre, la tradición. Eso explica el encuentro que tuvo en 2015 con Diego Neria, el transexual nacido en Plasencia que envió una carta a Francisco para expresar su dolor y sufrimiento por el rechazo que sentía dentro de la Iglesia. Difícil encaje en una institución que debe su éxito, y también su declive, a una milenaria y rígida organización útil para sobrevivir pero poco adaptable a entornos cada vez más diversos.

Ampliar Dos peregrinas avanzan de rodillas hacia la Capilla de las Apariciones en Fátima Arnelas

En Fátima Francisco se encontró con sus más fieles seguidores. Personas creyentes, con una fe popular, devotos sinceros y sin dobleces que encontraron en el Papa al líder de una Iglesia que cree en las apariciones y confía en los milagros. Si tuviera que recordar la imagen que más me impresionó en ese primer viaje me quedaría con una fila de personas que, arrodilladas, se aproximaban a la Capilla de las Apariciones, ese lugar en el que cien años antes tres niños pastores recibieron el mensaje de la Virgen.

Ese viaje parecía el argumento de una superproducción. Un millón de personas, tal vez dos, ocupaban la inmensa explanada construida junto a la Capilla de las Apariciones. Emocionante fue la llegada de los helicópteros militares que escoltaban la aeronave en la que voló Francisco. El ruido de sus hélices atronó sobre esa plaza en la que resonaba una melodía que recordaba a la que utiliza la FIFA en los partidos de la Champions.

En una pantalla gigante se pudo seguir el aterrizaje de su avión en la Base Aérea de Monterreal, el posterior despegue del helicóptero que lo trasladó al estadio municipal de Fátima y, finalmente, la aparición en la plaza de su coche descubierto, el 'papamóvil', del que bajó para estar más cerca de los peregrinos que allí lo esperaban.

Se contaban por cientos de miles, pero la cámara de José Vicente Arnelas, atento a lo que ocurría para trasladarlo a las páginas de HOY, supo captar el momento en el que bendecía una imagen de la Virgen de Fátima que habían llevado hasta allí las hermanitas de los Ancianos Desamparados. Hermoso regalo el que recibieron esas religiosas que en la residencia de la Granadilla de Badajoz dedican su vida a quienes, como le ha sucedido ahora a Francisco, se aproximan al final de la vida.

Ampliar Francisco bendice en Fátima la imagen llevada por las religiosas de Badajoz. Arnelas

La visita a Rabat fue diferente. Marruecos es un país musulmán donde se permite a los extranjeros la práctica de otras religiones, pero sólo en el ámbito privado. Todavía hoy hacer proselitismo de otras confesiones se castiga con pena de prisión.

El acto central de ese viaje se celebró en el estadio deportivo Príncipe Moulay Abdellah, un pabellón al estilo de las canchas europeas de baloncesto, alejado del bullicio urbano. Hubo decenas de españoles, sobre todo andaluces, pero las gradas estaban repletas de católicos del África negra. Personas jóvenes, alegres y dichosas que cantaban, bailaban y rezaban en sus idiomas y dialectos, muy distintos al francés oficial que se utilizó en la celebración de la misa. Las llamativas vestimentas, salpicadas de colores vivos, dibujaban una iglesia más joven, más fresca y dinámica de la que encontré en Fátima. Una iglesia acostumbrada a vivir en minoría, dispuesta a alzar la voz en un entorno hostil a veces, una iglesia agradecida con el gesto de un hombre que, lejos de ir a lugares en los que habría sido aclamado por la multitud, como España o su Argentina natal, prefirió viajar a territorios en los que ser cristiano incluso se paga con la vida.

De Rabat me impresionó el escaso eco que tuvo el viaje de Francisco en la capital del reino alauita. Apenas unas banderas ancladas a las farolas de la avenida que conducía al estadio hablaban del viaje. El resto de la ciudad seguía en su rutina diaria, ninguna referencia en la estación central, a la que llegué desde Tánger en un tren de dos plantas que voló a más de 300 kilómetros por hora. Tampoco se percibía una agitación especial en las calles del centro, ajenas a un encuentro que sólo congregó a los católicos del país y a creyentes de otros lugares que nunca antes habían tenido la oportunidad de ver al Papa de cerca.

Entre los españoles tuve la oportunidad de conocer a María del Mar, malagueña, directora del Hogar Padre Lerchundi de Tánger, un centro sostenido por la obra misionera claretiana en el que se atiende a niños sin recursos que, sin esa ayuda, se verían empujados a subir a una patera para cruzar el Estrecho. También compartí el viaje con Mario, de Don Benito, y con su esposa Cristina, de Salamanca, que durante varios años dejaron atrás la estabilidad laboral que les ofrecía Europa para trabajar en ese centro social de la Iglesia. Valioso ejemplo de entrega.

Ampliar Mario y Eloy, de Don Benito, junto a Cristina en el estadio Príncipe Moulay DE VEGA

La JMJ de Lisboa, más reciente, fue un viaje diferente, casi como una escapada de fin de semana en la que aproveché la oportunidad para sentir lo que sienten los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, un evento de alcance mundial en el que cientos de miles de personas acamparon junto a la desembocadura del Tajo en un enorme espacio público que se extendía a lo largo de 10 kilómetros, una superficie inmensa en la que se celebró una vigilia que pudimos seguir en las pantallas gigantes que salpicaban la 'colina do encontro' (colina del encuentro).

Todavía recuerdo la sorpresa de José Vicente Arnelas, mi compañero fotógrafo, cuando en una de esas pantallas vio aparecer a un grupo de jóvenes que bailaban, corrían y saltaban en presencia del Papa Francisco. «Evaristo, yo esto no lo entiendo», me confesó asombrado. En ese momento, desesperados ya, tratábamos de localizar a los extremeños que habían viajado a Lisboa desde distintos puntos de la región. Era seguro que estaban allí, los necesitábamos para ilustrar nuestro reportaje, pero hacía más de una hora que había anochecido, la vigilia había comenzado y las distancias eran enormes.

Ampliar Uno de los grupos de peregrinos que viajaron desde Extremadura a Lisboa Arnelas

Casi habíamos perdido la esperanza de encontrarlos cuando escuché justo detrás de nosotros la voz de alguien que me llamaba. Imposible reconocerlo en la oscuridad hasta que lo tuve justo delante: ¡Era el padre Jorge Sánchez Palacios, misionero claretiano y amigo de la infancia! «Evaristo, el grupo de Extremadura está en esta cuadrícula, quedaros con nosotros a vivir la vigilia».

Fue así como en esa enorme explanada de diez kilómetros de longitud, sin haberlo previsto, el equipo de periodistas de HOY, como hacen los corresponsales de guerra, había logrado unirse a un 'batallón' de peregrinos extremeños que, por su aspecto, casi parecían sacados del programa Supervivientes: piel quemada, labios resecos, gesto cansado, ojeras amplias… Y a pesar de la dureza de dos semanas recorriendo a pie las posiciones claretianas de Portugal, del sueño acumulado en noches de vigilia, colchoneta y saco de dormir, vivían con intensidad una celebración litúrgica que tuvo su momento culminante cuando fue expuesto el Santísimo, ese acto de culto en el que se muestra en una resplandeciente custodia el cuerpo de Cristo, ese trozo de pan que representa al Dios hecho hombre al que siguen los cristianos.

De ese momento guardo en mi retina el recogimiento de María del Mar, de Almendralejo, que durante dos semanas había dejado atrás a sus tres hijos pequeños para acompañar a los jóvenes que guía en un grupo de fe. Arrodillada en medio de la multitud, concentrada, orante, su rostro exteriorizaba la emoción de quienes se saben parte de una inmensa familia que cada dos o tres años se reúne en un lugar del mundo para celebrar un encuentro que congrega a jóvenes llegados desde los rincones más alejados del planeta.

Ampliar Jóvenes del grupo claretiano se arrodillan durante la exposición del Santísimo Arnelas

En la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa Francisco estaba mayor, usaba ya silla de ruedas. No era el hombre dinámico que seis años antes había llegado a pie a la Capilla de las Apariciones de Fátima. Pero estuvo allí, presente, con sus achaques, sirviendo de imán a quienes habían hecho un alto en el camino para compartir con jóvenes de todo el mundo la realidad de una iglesia universal y diversa en la que convive la devoción popular de quien se arrodilla ante la Virgen de Fátima con la valentía de quien se juega la vida o una pena de cárcel por expresar su fe en público, o con esos cientos de miles de jóvenes que creen en Dios en lugares donde no está de moda y hay corrientes ideológica que entienden la religión como una práctica casi a extinguir.

En estas semana de funeral, cónclave y elección del nuevo Papa, me hubiese gustado completar mi triduo de visitas apostólicas con un viaje exprés a El Vaticano para estar junto a 4.000 informadores que, después de contar lo que ha sucedido, se reunieron este lunes con León XIV en el Aula Pablo VI para escuchar su mensaje: «Contribuyan a desarmar la tierra». Valientes palabras en un mundo que parece avanzar justo en el sentido contrario.

Si este domingo, en su primera misa, hoy tuviera delante a León XIV, no le daría la enhorabuena por su nuevo cargo, ni lo felicitaría por su elección, más bien le transmitiría el deseo compartido de quienes han puesto sus esperanzas en él: «Que sea para bien». Para bien de la Iglesia y para bien del mundo, que es lo mismo que decir para bien de todos.