Un peligroso jaque nuclear en cuatro movimientos

Como si del ajedrez se tratase, hace unas semanas tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), movieron ... el primer peón de una larga partida que pretenden jugar con el Gobierno para mantener la instalación operativa tres años más. Pero no nos engañemos, lo que realmente se juega aquí es la hegemonía de las eléctricas a la hora de hacer y deshacer a voluntad a costa de todos. Ya hemos vivido otras partidas similares: el cierre en falso de la central de Garoña, el rescate a la energía nuclear en 1988 o incluso la moratoria nuclear en 1983. En todas estas se cumple un patrón común: Galán, Bogás y Reynés (o sus antecesores) consiguen nuevamente torcer la voluntad de un Ejecutivo y cargan los costes de la energía nuclear a la ciudadanía.

El primer movimiento de esta endemoniada partida fue el momento en el que las eléctricas solicitaron al Gobierno la prórroga –sin contrapartidas fiscales, de momento– del cierre de la central nuclear de Almaraz más allá de las fechas previstas, que son noviembre de 2027 para el reactor 1 y noviembre de 2028 para el reactor 2. El objetivo es alargar su vida útil hasta finales de junio de 2030. El segundo movimiento será cuando la enorme presión política, mediática y corporativa intente doblar la rodilla al Ejecutivo, que se ha dado hasta marzo para tomar la decisión. Como ejemplos de jugadas sucias e inmorales que aumentan la presión: el proyecto de ley de hace unos meses en el Congreso o las enmiendas a la ley de movilidad de hace dos semanas en el Senado, ambas presentadas por el PP, ambas con la intención de evitar que el Gobierno mantenga el calendario de cierre nuclear.

El tercer movimiento será obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que les permita extender la operación sin mayores inversiones. El CSN es un organismo independiente que ha de dictaminar qué condiciones se imponen a la central para operar de manera segura. Almaraz tiene pendientes una serie de inversiones estandarizadas a nivel mundial después del accidente de Fukushima. Una cuarta jugada, quizás la definitiva, se refiere a la otra condición marcada por el Ejecutivo: la seguridad de suministro eléctrico, que corresponde garantizar al gestor del sistema, Red Eléctrica de España (REE), ya que ninguna planta puede entrar o salir del sistema sin su aprobación.

Si estas jugadas 'maestras' funcionan y tanto el Gobierno como el CSN y REE acceden, el jaque mate estaría casi asegurado, en forma de extensión más allá de 2035 de todas las nucleares en condiciones de fiscalidad ventajosa. Solo será preciso esperar a que se acerque 2030 con la central operando (gobierne quien gobierne en esa fecha) para que se materialice.

¿Por qué el jaque mate es difícilmente eludible? El 1 de octubre de 2030 está previsto el cierre del reactor de Ascó I (Tarragona), y el 30 de noviembre, del reactor de Cofrentes (Valencia). Si el Gobierno accediera a la extensión de Almaraz hasta 2030, se daría la situación de que el sistema eléctrico tendría que asumir el cierre de cuatro reactores el mismo año. Por el tamaño de estos, en torno a 1.000 MW cada uno, es más de lo que el gestor del sistema (REE) y el gestor de desmantelamiento (Enresa) pueden asumir con seguridad en un solo año. Además, el Instituto de Transición Justa (ITJ), que ha de velar por dar alternativas dignas en las regiones nucleares, tampoco puede asumir trabajar en tres zonas en paralelo. Por algo el calendario de cierre tiene espaciadas las clausuras en casi una década. Ningún gobierno se la jugaría a esta absoluta temeridad, y menos con el poder mediático en contra. Y todo para que el oligopolio energético siga ganando mucho dinero y mantenga su hegemonía, mientras los residuos nucleares y el riesgo de accidente los sigue pagando la sociedad presente y futura.

Los tiempos cambian, la época de la energía nuclear ya pasó, hay que cerrar las centrales antes o después. Ahora, al final de su vida de diseño (+40 años), es el mejor momento, sobre todo cuando estamos viendo que no pueden convivir con las renovables sin enormes pérdidas para estas por la falta de flexibilidad de la nuclear. El despliegue de alternativas ya está en marcha. La combinación de energía solar, eólica, almacenamiento y gestión inteligente y eficiente de la demanda funciona. Somos referente en transición energética, pero su despliegue no está garantizado: es frágil a cualquier titubeo en política energética. El sistema que ya está emergiendo es, sin duda, más limpio, seguro y barato.

Necesitamos que el Gobierno se mantenga firme y evite el jaque nuclear en su primer movimiento. Es hora de obligar a que la industria nuclear abandone esta absurda partida y asuma la única decisión responsable: realizar de manera segura y ordenada el cierre definitivo de los reactores.

Quizá porque los ojos son el mayor tesoro para quien vive leyendo, nunca he olvidado el dato: en el siglo XVIII se hicieron las primeras operaciones de cataratas para devolver la vista a los ciegos. Pero esa intervención quirúrgica también es una metáfora: la Ilustración permitió que la humanidad borrara moscones de la retina y comenzara a ver el mundo más nítido y más limpio.

Por eso mismo sorprenden tanto los ataques que desde hace unos años viene recibiendo. Y aún más sorprende que esas embestidas no provengan de regímenes que temen a la Razón como a la peste, de fundamentalismos fanáticos como Al Qaeda o la ultraortodoxia judía, sino de nódulos extremistas asentados en el corazón mismo de las democracias occidentales. Uno daba por hecho el consenso de todo nuestro espectro ideológico al considerar la Ilustración como un gigantesco paso hacia adelante en la sufrida historia de la humanidad.

Perplejo ante las críticas, vuelvo a leer 'Qué es la Ilustración', de Kant, por ver si ahora descubro entre sus líneas algo del espíritu maléfico que le atribuyen sus detractores. Es un texto breve, de lectura fácil y fácil comprensión –que nadie espere un tocho de filosofía inextricable–, que comienza así: 'Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo […] pereza y cobardía son las causas […] Es tan cómodo ser menor de edad'. Kant anima a salir de esa situación con dos palabras que se convirtieron en el lema del movimiento: ¡Sapere aude! ¡Atrévete a pensar!, un grito revolucionario que ahora mismo es lo más opuesto a la invasión de la inteligencia artificial y a la tutoría del algoritmo que nos hace mirar hacia donde ellos quieren.

La independencia de pensamiento implica el derecho individual a cualquier creencia, incluso distinta a la de las mayorías, y exige libertad de prensa para manifestarla. Su respeto es la única manera de facilitar la convivencia pacífica entre personas de diferentes ideas.

En ningún otro momento de la historia se había defendido de tal modo el dominio de la Razón y del conocimiento sobre la ignorancia y la superstición. A partir de entonces, todo cambia y es la Ilustración la que más ha influido en que el mundo sea más habitable. De ahí venimos y el intento de matarla es como matar al padre.

El hombre ilustrado no se arredra ya ante la naturaleza, tan despiadada en muchas ocasiones, y cree que puede dominarla si descubre sus leyes. El afán de estudio, mejora y progreso, la consideración de la Tierra como un lugar de destino universal, la importancia de las ciencias al servicio del bienestar y la defensa del conocimiento universal como un bien común absoluto (que, dicho sea de paso, entra en franca oposición con la actual privatización de la comunicación, de las semillas y hasta de nuestros genes) van unidas a un ideario humanista: la repugnancia hacia el sufrimiento físico, la búsqueda de la felicidad sustentada en la igualdad de derechos, la democracia y el consiguiente respeto a las ideas ajenas. Mientras la convivencia se organizara sobre la religión y sobre los estamentos sociales, apartando los derechos de la libertad individual, no habría manera de pacificar la tierra y de favorecer el bienestar general.

Kant defiende que ese ideario no puede ser impuesto de ningún modo por la violencia. Aunque algunas voces le reprochan que esas ideas provocaron la Revolución Francesa, como si no hubieran sido otros los motivos, el filósofo alemán sostiene que, al contrario, la Ilustración con sus avances es el único medio para evitar las revoluciones y las rupturas traumáticas, el mejor modo de construir una sociedad en paz donde se llega a la felicidad desde el respeto, no donde se impone la felicidad desde la revuelta.

Y aunque el terrible siglo XX supuso un paso atrás en su ideario, con sus sueños convertidos en pesadillas por una utilización perversa de los avances técnicos y por una lectura maléfica del ideario ilustrado, lo ocurrido supone un reto para actualizar sus enseñanzas sin caer en los errores cometidos.

Es evidente que resultaría agotador tener que documentarse uno mismo sobre todo lo que ocurre en el mundo, pero otra cosa muy distinta es ceder a la cobardía y a la pereza, dejarse llevar por alguna de las nuevas ideologías tribales y admitir con los ojos cerrados lo que grita el consorcio de los compadres del mercado.

El motivo de la actual inquina contra la Ilustración sigue estando en el poder indomable de su grito, 'Atrévete a pensar', en razonar sin prejuicios, cuestionando las consignas, con una independencia de criterio que provoca desconfianza en estos tiempos líquidos donde los hechos son sustituidos por la posverdad y, lo que es peor, por la posmentira, el diálogo por la polarización, la creación por la AI y la idea por el tag. Por el contrario, la información en las fuentes originales, la capacidad de indagar y decidir el ideario propio y llegar a conclusiones por uno mismo son las armas más eficaces contra quienes aspiran a un nuevo dominio universal.