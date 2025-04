Mala gestión de los políticos en Badajoz

Comenta Compartir

Cuando el domingo por la tarde caminaba por la Ronda de Circunvalación y Reina Sofía de Badajoz me indigné cuando vi las aceras levantadas para ... realizar el carril-bici. Estas están en perfecto estado, como se hacían las aceras antiguamente que duraban para toda la vida. Y yo me pregunto como ciudadana que me encantaría que mis políticos gestionaran bien el dinero de mis impuestos: ¿por qué no se han pintado encima, el carril bici, como se hace en Alemania? ¿Por qué este malgasto del dinero público? ¿Es necesario quitarlas? Por favor, reconsideren esta obra y paren el otro tramo que queda. Unas aceras bien hechas, sin estar rotas, ni levantadas, como es el caso del tramo de acera de la avenida Ricardo Carapeto, de San Roque, que no llevan ni un año puestas y ya están rotas, se mueven al pasar, te salpicas cuando llueve… ¿La empresa que lo ha hecho no piensa en las personas que pasan a diario por ese tránsito tan habitado y lleno de vida? ¿No se acuerdan cuando hacen su trabajo que la transitan personas mayores, gente con sillas de ruedas, mamás con carritos, ciudadanos de a pie que podemos tropezar…? Y el Ayuntamiento, ¿qué hace? ¿No debería pedir responsabilidades del trabajo que realizan las empresas? Somos ciudadanos y nos merecemos mejores servicios públicos y que no malgasten el dinero de nuestros impuestos.

Cartas a la directora