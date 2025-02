Enfocar siempre antes de votar

Comenta Compartir

Teniendo en cuenta que soy extremeña y que la objetividad y el conocimiento completo pertenecen a la ilusión, amén de que siempre he admirado a ... aquellos dirigentes que se conforman con mucho para su tierra, para miserias siempre hay tiempo. Lo cierto es que los extremeños no nos merecemos solo gotas del chorro central cuando se abre y en demasiadas ocasiones ni tan siquiera nos salpican, convirtiéndose este reparto en una reiterada praxis. Por ello, nos encontramos con carreteras que sobreviven como vías de circulación periféricas en vez de como autovías, me refiero a la carretera Badajoz/Cáceres, esta calzada va adquiriendo solera, adornada por el socavón que originaron las lluvias y que día tras día soporta demasiado tráfico. Desde tiempo inmemorial es la arteria principal de Extremadura, sumamos y seguimos en esta nueva era y vamos creando otro caminito de cabras del siglo XXI con tintes de eternidad. El parcheado siempre fue cómplice de la pobreza, nunca trajo nada nuevo, ni bueno, es el antídoto a la renovación, a la misma evolución, atrapa energía de baja densidad, que nunca fraguó con el bienestar, como el tramo de la carretera de Sevilla, trayecto Badajoz-Zafra, que ha pasado a ocupar el ranking número 1 en vías necesarias de transformación en Extremadura.

Esto de renovarse y adaptarse a los tiempos según la demanda y necesidad colectiva empieza a formar parte del misterio, también forma parte del mismo la generación que la recorrerá como autopista. Tristemente demasiados conductores van sorteando estos trayectos y acumulando kilómetros por la nacional Madrid-Lisboa. De nuestro tren ya ni hablamos... Siendo una necesidad de primer orden el campo extremeño, en unas condiciones lamentables dejamos al ganadero y al agricultor en manos de Dios. Ante este escenario el rebaño solo bala para provocar el cambio y mientras espera que lo solucione el pastor. Nos ha quedado más que claro que cada proceso lleva sus tiempos, pero para ello, primero habrá que iniciarlo. Pero después de lo vivido, conocido y sufrido, si deseamos que Extremadura se convierta en una de las mejores regiones porque recursos, sol, buena tierra y voluntad nos sobra, tenemos que tomar consciencia que todo lo imposible se puede hacer posible, si interiorizamos y enfocamos hacia nuestras prioridades y necesidades; como apoyar e incentivar la innovación con ayudas a nuestros emprendedores, la inversión en nuestras empresas y proyectos industriales, dado que no hemos podido aprovechar la oportunidad que el desarrollo industrial ha aportado al progreso económico en otras regiones, entre otros motivos por no poder modernizar nuestras estructuras. Hemos ido soportando un doloroso empobrecimiento teniendo en cuenta los parámetros del resto, una fuerte emigración de jóvenes titulados, más que preparados, azotándonos el desempleo y el apagón de los retos. Por ello, para esta tierra es tan importante la figura del presidente del Gobierno como sus diputados. No nos podemos permitir a cualquiera, ni que nos representen legítimamente la tibiez, el 'modo off', los votos en dirección contraria, en definitiva, no deseamos diputados de cualquier color ajenos a algún tipo de responsabilidad, sinónimo de restar y trazar el mayor de los estancamientos, porque todo esto tiene sus efectos en el día a día de cada extremeño. De los diputados no se esperan patrones filosóficos más elevados, pero qué menos que el «pico, pala» por los intereses de Extremadura, no solo porque forme parte de su trabajo bien remunerado, ni tan siquiera porque se les exijan comportamientos heroicos, sino porque ningún hombre es capaz de escapar de lo que ha creado. Votemos por nuestros intereses para que el conformismo y mudismo, como señas de identidad, pasen a ser historia, así como nuestra precaria industria de transformación, nefasta comunicación, arcaico tren y vías dejen de ser nuestra estampa.

