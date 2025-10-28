HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
CARTAS AL DIRECTOR

A vueltas con el bulevar

Eusebio Rodríguez Rodríguez

Cáceres

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Esta mañana paseando por el Paseo de Cánovas, observé que había unos sres. con una mesa recogiendo firmas. Me acerqué y pregunté para qué eran. ... Me contestó un sr. que eran para que no desapareciera el bulevar de la avda. Virgen de la Montaña. Yo le dije que no podía firmar su petición pues estaba a favor de la remodelación de la avda. tal como está proyectada por el Ayuntamiento y redactada por sus técnicos y, que así, se lo había manifestado al alcalde en carta particular.

