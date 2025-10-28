A vueltas con el bulevar

Comenta Compartir

Esta mañana paseando por el Paseo de Cánovas, observé que había unos sres. con una mesa recogiendo firmas. Me acerqué y pregunté para qué eran. ... Me contestó un sr. que eran para que no desapareciera el bulevar de la avda. Virgen de la Montaña. Yo le dije que no podía firmar su petición pues estaba a favor de la remodelación de la avda. tal como está proyectada por el Ayuntamiento y redactada por sus técnicos y, que así, se lo había manifestado al alcalde en carta particular.

Mi interlocutor me preguntó que si me parecía bien que talaran 26 árboles del bulevar. Yo me acordé en ese momento de una noticia leída en la prensa local, en la que se afirmaba que Cáceres es la ciudad de España que tiene más árboles por habitante de toda la nación. Este sr. me dijo muy rotundamente que «eso es mentira» sin darme ninguna prueba de ello. Continuando mi paseo y rumiando sobre el tema me pregunté quién mentía, si la noticia de prensa, que podía ser rebatida públicamente o, la del sr. que era particular y, que podría estar amparada en intereses comunes o, particulares. Creo que nuestros ayuntamientos han hecho y hacen un gran esfuerzo por mantener nuestra ciudad con un alto porcentaje de parques y jardines para disfrute de los cacereños a pesar de la poca agua de que disponemos por falta de acuíferos y la poca pluviometría.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director