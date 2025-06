Tenis, el corazón y… la magia

Para pasarte cinco horas y media sentado delante del televisor para contemplar un partido de tenis entre los dos mejores jugadores del momento, aunque uno ... de ellos sea español, tiene que haber algo que te indique que vas a ver un gran espectáculo de poder, fuerza, magia y corazón. Eso sucedió el domingo.

Sinner fue un maestro del tenis, todo técnica, potencia y colocación, con lo que consiguió dominar los dos primeros sets, pero se olvidó de que enfrente tenía un jugador, Alcaraz, que era todo corazón y magia, espejo del mejor jugador español de todos los tiempos, su amigo Rafa Nadal, del que ha aprendido a no dar un partido por perdido hasta finalizar los encuentros, y que nos ha hecho levantarnos del asiento cuando parecía tener perdido un partido, y su entrega y corazón era capaz de remontarlo.

El partido fue de los que quedará grabado en la historia del tenis mundial, y en particular del Torneo Roland Garros, que aplauden tener en el horizonte otro tenista español que conseguirá mantener durante años a este torneo como el más interesante y deseado del panorama tenístico mundial.

Acabado el partido, me vino a la memoria que Cáceres tiene una historia muy lejana en el tenis extremeño. Fue la primera ciudad donde se empezó a practicar este deporte en Extremadura. Este hecho me lo confirmó, siendo yo administrador del Club de Tenis Cabezarrubia, con documentación gráfica y recortes de periódico, un cacereño afincado en Barcelona, que se sintió muy molesto cuando la prensa local afirmaba que el tenis se había empezado a practicar en la ciudad de Badajoz. Yo lo acogí con interés, pues amante como soy de la historia, me pareció una noticia interesante para Cáceres, sin ningún tipo de revancha con la ciudad hermana.

El Club de Tenis Cabezarrubia tuvo desde principios de los años 80, una gran Escuela de Tenis dirigida por José A. García Recuero y posteriormente por Juanjo Climent, al que nos trajimos de Canarias, donde se dedicaba a la enseñanza del tenis. Es cierto que no conseguimos ningún tenista de renombre, pues para ello se necesita una dedicación de varias horas diarias y mucho dinero o un buen espónsor que te patrocine. De aquellos jóvenes que yo conocí, quizás el que más despuntó fue Jorge Sedeño, hijo del que fuera jugador del Club Deportivo Cacereño, pero los padres no querían que el hijo dejara los estudios, aparte de tenerlo que enviar a una escuela de tenis a Barcelona o Valencia.

El Club de Tenis Cabezarrubia tuvo en sus comienzos un adelanto de escuela de tenis de la que se encargó desinteresadamente el veterano jugador Orencio Carrascal, 'Tito Oren', al que los jugadores que competían con él lo llamaban 'el muro', pues se ponía al fondo de pista y devolvía todas las bolas que le llegaban. El Club Cabezarrubia tiene una larga historia tenística, que espero hayan seguido conservando a lo largo de su nueva trayectoria.