Retorno al Parque del Príncipe

Querido nieto: hoy he retornado al Parque del Príncipe de Cáceres después de más de cinco años en que dejaste de acompañarme y por la ... pandemia de covid. He recorrido los lugares por donde tú y yo paseábamos habitualmente. Nuestra ría central donde competíamos en contar ranas que saltaban a nuestro paso y que tú solías hacerme alguna trampa en el recuento. He buscado con algo de ansiedad nuestro río, aunque ya sabía que no lo iba a encontrar. No queda rastro de él, si acaso el pequeño arbusto que creció con el agua que le proporcionamos. Me ha venido a la memoria el día que se presentó la Policía Municipal a ver qué estábamos haciendo. Alguien nos había denunciado, quizás porque pensaran que nada bueno estábamos haciendo, cuando tú yo nos afanábamos a la vista de todos en hacer un pequeño río aprovechando el agua que salía de una arqueta estropeada. Otras personas se acercaron a ver nuestro trabajo y hasta nos dieron las gracias porque con nuestro río evitábamos que todo a su alrededor se encharcara.

He pasado por las guaridas que elegimos para proteger a los animales salvajes, como tigres, leones, leopardos y otros. Animales que antes nos habíamos dedicado a cazar y repartir la carne entre tus cuatro abuelos, pero que después pensamos que debíamos proteger. Me he sentado en el banco donde construimos algunas herramientas y utensilios prehistóricos, con una piedra de pedernal y otras blandas. He recorrido la ría que tantas veces limpiamos de hojarasca, ramas y plásticos. Te guardo entre otros recuerdos en un arca de madera el plano de la ría que hicimos a mano alzada, que nos costó unos cuantos fines de semana realizarlo y, que cuando se lo enseñamos terminado al encargado de los operarios del parque, nos dijo que solamente nos habíamos equivocado en 6 o 7 metros en la medida. Cáceres es una ciudad seca y árida, pero puede presumir de tener uno de los mejores parques urbanos de España y otros repartidos por la ciudad. Al nuestro le falta algo que ya le reclamamos al anterior alcalde cuando inauguró la ampliación del mismo. Unos servicios públicos donde las personas puedan hacer sus necesidades cuando lo precisen. Me gustaría que algún fin de semana tus obligaciones y tus salidas con los amigos te permitieran acompañarme a dar una última vuelta por «nuestro parque». Tu abuelo.

