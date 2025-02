De Madrid, por Londres, a la gloria

Quiero escribir de nuestro Real Madrid, al que la Champions transforma en un equipo superior al resto de competidores.

Dieciocho finales lleva jugadas, catorce de ... ellas ganadas, y ahora está en la lucha por conseguir la décimoquinta Copa de Europa. El partido contra el Bayern de Munich ha sido uno de los mejores que el Madrid ha jugado este año, con un Vinicius pleno de facultades, con una inspiración diabólica que los defensas –a veces hasta cuatro– no pudieron pararlo, y con una tranquilidad de animo que parecía haber tomado un tranquilizante de comportamiento.

El entrenador madridista, Carlo Ancelotti, en los últimos minutos, hizo unos cambios que sirvieron para que un inspirado Joselu consiguiera los dos goles del triunfo del Real Madrid en semifinales. ¡Una locura desatada! Mi mujer y yo, solos en casa, disfrutamos del espectáculo y el buen fútbol de los dos equipos. Poco faltó para que me asomara a la ventana de casa a cantar los goles, aunque creo que los vecinos nos escucharon desde sus casas los gritos de alegría.

Mi hijo en el estadio no pudo aguantar los últimos minutos y vio por las pantallas de la cafetería los goles del triunfo. Desde allí me invitaba a acompañarlo a Londres para ver la final, pero creo que no podré ir, pero si el Real Madrid gana me sentiré transportado de Cáceres, vía Londres, a la gloria terrenal.