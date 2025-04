Fuente Fría y sus alrededores

Comenta Compartir

En el último paseo que he realizado esta semana por Fuente Fría de Cáceres y sus alrededores, me he acercado al que yo llamo «huerto ... de las higueras» y me ha preocupado el estado en que se encuentra, lleno de arbustos y yerbajos que alcanzan una altura de más de metro y medio, que apenas dejan ver las higueras, con el consiguiente peligro de que un día se inicie un incendio que acabe con ellas y el huerto se convierta en un basurero, perdiendo con ello que algunas personas puedan recoger sus frutos para acompañar unas sopas de tomate, tan nuestras y tan ricas.

Todo ello contribuiría a que la Rivera del Marco sufriera otro deterioro antes de su recuperación, tan proclamada, pero al mismo tiempo tan retrasada como otras muchas cosas de nuestro Cáceres. Nos acordamos del hospital «inacabado», la autovía Cáceres-Badajoz, la finalización de las obras de la Ronda Sur, la recuperación de la línea ferroviaria Vía de la Plata, la red eléctrica tan necesaria para las futuras industrias que quieren instalarse en Cáceres, con el agravante de que siendo una provincia que produce más del 10% de la energía nacional, no podemos o no podremos obtener servicio de ella hasta 2030 y algunas otras necesidades más que ayudarían al progreso industrial creando trabajo para que nuestros jóvenes no tengan que abandonar su tierra y marchar a otras comunidades o países. Pido a quien corresponda, que acuda presto a limpiar el «huerto de las higueras» antes de que suceda lo peor, pues no creo que su limpieza y desbroce sea algo muy costoso.

Cartas al director