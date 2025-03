Día de Extremadura

Como todos los años, se renueva en mí el amor a Extremadura, pero en este día se hace más patente y exteriorizado. Es nuestro gran ... día, que hace que todos los extremeños nos sintamos más hermanados.

Me gustaría decirle a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que su discurso de la noche del sábado me ha emocionado y también entristecido. La emoción emanaba de sus palabras dedicadas a los pueblos hermanos de Hispanoamérica que tantas veces olvidamos, cuando tanto les dimos y tanto hemos recibido de ellos. El entristecimiento me viene porque mi hija ausente hubiera disfrutado con sus palabras y, sobre todo, con el reconocimiento de ese homenaje póstumo en nuestra tierra a Miguel de la Cuadra Salcedo, inductor y organizador de los viajes 'Aventura 92', 'Ruta Quetzal' y otros que siguen realizándose. Ella participó en 1989 en el viaje al Orinoco, en donde se impregnó de cariño hacia Hispanoamérica, tanto, que junto a otros compañeros de viaje crearon una asociación con el nombre de 'Orinocos', que celebraron varios encuentros en ciudades españolas y de América. En Cáceres tuvieron tres encuentros, el primero a los dos o tres años de su viaje, en colaboración con la Diputación de Cáceres, siendo presidente Manuel Veiga; y también con la Universidad de Extremadura, que puso a su disposición los comedores de la misma. Los otros dos posteriores la organización la llevó ella con la colaboración de sus amigas Leda y Mati y la que le pudimos prestar la familia. Juntos ayudamos posteriormente a otros jóvenes cacereños a la realización de trabajos para los concursos que se iban celebrando. Ayudó a su hermana en la elaboración de su trabajo en el año 1991, que mereció matricula de honor y no tuvo que presentarse al concurso de TVE. Ella disfrutaría si pudiera asistir a la II Bienal de novela premio 'Mario Vargas Llosa'. A los dos nos gustaba Vargas Llosa, aunque nuestros escritores preferidos eran Gabriel García Márquez el de ella y mío sigue siendo Miguel Delibes.

Felicidades a los galardonados con la Medalla de Extremadura y, en recuerdo a mi hija, muy especialmente al cocinero José Pizarro, al que conoció en Londres y estuvo hospedada en su casa unos días, junto con Javier Nacarino, cuando todavía no había empezado su extraordinaria trayectoria londinense.

He echado en falta presidenta, una firme resolución en reclamar para Extremadura el monasterio de Guadalupe y todos los pueblos extremeños ubicados eclesiásticamente en el Arzobispado de Toledo.

Felicidades a todos los extremeños en este Día grande de Extremadura y, sean para mi hija estas líneas en tu recuerdo, María José.