El Centro de Cirugía de Mínima Invasión

Tenemos en Cáceres un centro, pionero en la investigación de la cirugía de mínima invasión, al que los cacereños no le damos la importancia que ... sí le dan en gran parte del mundo, pues son muchos los médicos y profesionales de la investigación que acuden a recibir los conocimientos que luego imparten en sus países de origen. El centro cuenta con una Asociación (Ascemi) que colabora para darlo a conocer y divulgar sus avances. La labor de esta asociación durante 15 años ha sido y es, darlo a conocer, sacándolo del entorno local y difundiéndolo por toda España a través de las Casas de Extremadura. Son miles los jóvenes estudiantes extremeños que han visitado el centro acompañados por los vocales de la asociación, que les han explicado la labor que desarrolla a favor de la ciencia, algunas veces acompañados de profesores e investigadores. Después de la visita, algunos de estos jóvenes han cambiado la opción de carrera que pensaban elegir y se han pasado a la investigación. Me consta de un alumno que iba a elegir una carrera de letras, salió tan entusiasmado que en charla con el doctor Jesús Usón le dijo que quería estudiar Ciencias en la rama de Veterinaria y que le gustaría poder llegar a hacer prácticas en el centro. Este joven después de cinco o seis años terminó la carrera y se presentó al doctor Usón para darle las gracias por la opción que aquella primera visita le había proporcionado.

Podría seguir contando maravillas del centro, pero considero que, a pesar del entusiasmo que el mismo me proporciona, no tengo los conocimientos necesarios para ello. Pero hay algo que me preocupa, y es la apatía de los extremeños en general y de los cacereños en particular por defender aquellas cosas nuestras bien hechas como esta de alcance y reconocimiento mundial. Apoyemos la iniciativa que un grupo de científicos de primera fila, apoyados por otros intelectuales de prestigio están solicitando la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Ciencia al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, que de conseguirse situará a Cáceres en el panorama internacional de la ciencia. Empecemos a luchar por el reconocimiento de nuestras cosas, amén de nuestras necesidades. El centro necesita nuestras firmas y el doctor Usón, ese «extremaño» merece nuestro cariño.