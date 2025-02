Sobre la Escuela de I.T.O.P. de Cáceres

Comenta Compartir

He leído en HOY la carta de Pilar García de Pruneda dirigida a José Pastor Villegas y deseo manifestarle mi satisfacción por la nota 10 que le otorgó Ricardo Senabre en la asignatura de Crítica Literaria, pero siento otorgarle un 0 en Memoria e Historia ... sobre la Escuela de I.T.O.P. cuando afirma que la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, nunca estuvo ubicada en el Edificio Valhondo, en aquellos años todavía propiedad de la Diputación cacereña. Como funcionario ordenanza de la Diputación, estuve prestando servicios tres años consecutivos en la mencionada Escuela y le puedo afirmar que la Escuela de I.T.O.P. los tres primeros cursos de la carrera los compartió, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, así como posteriormente la Facultad de Derecho en el Edificio Valhondo. Fui testigo del inmenso esfuerzo realizado por Ricardo Senabre, decano de la Facultad de Letras, Daniel Serrano, irector de la Escuela y José Pastor, como secretario de la misma, y de los muchos viajes que tuvieron que hacer a Badajoz hasta conseguir la compra y posterior traslado de la Escuela a la Casa Grande, hoy Museo Helga de Alvear, edificio que reunía unas malas condiciones y que hubo que adaptar. Tuve la satisfacción de conocer la primera promoción surgida de aquella Escuela. En junio acabaron siete alumnos la carrera y en septiembre aprobaron otros 13. Algunos de la primera promoción empezaron a trabajar en la Diputación y una de las alumnas de aquella promoción se quedó como profesora en la Escuela. Aquel periodo de mi vida, creó en mí unos horizontes nuevos. Me hizo retomar mi abandonada afición a la lectura y me animó a adquirir otros conocimientos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión